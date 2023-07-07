The Repair House, симулятор ремонтника от автора PC Building Simulator, выходит 19 июля ©

Откройте для себя, отремонтируйте и восстановите целый ряд современных предметов и старинных предметов антиквариата до их былой славы в The Repair House, следующей игре от Клаудиу Кисс, оригинального создателя PC Building Simulator, которая выходит на ПК в Steam 19 июля.

Разбирайте, чистите, чините, настраивайте и продавайте все, от музыкальных инструментов, игрушек, игровых консолей, аркадных автоматов и многого другого в расслабляющем симуляторе реставрации. Тщательно разберите каждый элемент, найдите отдельные компоненты, тщательно восстановите и соберите заново. Изучите процесс реставрации и спланируйте выполнение, чтобы усовершенствовать свое мастерство.

Обустройте свой ремонтный дом так, как вам нравится. Разложите свои инструменты, разблокируйте новое оборудование и расширьте пространство, чтобы открыть новые возможности восстановления. Проявите творческий подход с покрасочной станцией, чтобы раскрашивать, распылять, штамповать и наносить трафарет на недавно отреставрированные предметы по своему желанию.

Делайте ставки на уникальные предметы на аукционе и исследуйте старые амбары в поисках редких предметов для восстановления. Находите спрятанные драгоценности на блошином рынке и восстанавливайте их, получая приличную прибыль. Рискните и сделайте ставку на заброшенные складские участки с загадочным содержимым, выясняя, что они могут предложить только снаружи.