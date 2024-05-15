Киберпанковский платформер REPLACED от белорусских разработчиков выйдет во 2-й половине года

2.5D платформер, в котором вы играете за R.E.A.C.H. — искусственный разум, запертый в человеческом теле и пытающийся адаптироваться к жизни среди людей.

События игры разворачиваются в альтернативной Америке 1980-х, где человечество пытается приспособиться к жизни в новом мире, пережившем ядерную катастрофу. Всюду коррупция и жадность, а те, кто пробился к власти, видят в людях всего лишь валюту.