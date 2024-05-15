Киберпанковский платформер REPLACED от белорусских разработчиков выйдет во 2-й половине года

Еще в 2021 году небольшая инди-игра в 2.5D с сеттингом киберпанка REPLACED удивила всех своим визуальным оформлением. С тех пор об игре мало что было слышно, не говоря уже о дате релиза. И это может измениться в ближайшие месяцы на основе новых данных. В финансовом отчете издателя Thunderful Games говорится, что REPLACED выйдет во второй половине нынешнего года.
Мы находимся на пороге многочисленных летних презентаций. Одним из таких мероприятий станет Xbox Showcase, где мы, возможно, сможем получить дополнительную информацию об этой игре. Давайте не будем забывать, что REPLACED — одна из самых ожидаемых инди-игр, и появится в сервисе Game Pass в первый день.
О это я очень жду, трейлер игры зацепил самый первый, клевая стилистика, музыка и картинка в целом, удачи парням.
Оно живое!
Какая же крутая атмосфера в игре! Ретро стиль с сюжетом в далеком будущем. Кайф!
Жду
сколько лет уже прошло,слишком долго делают этот платформер
Не дольше, чем их вдохновитель - The Last Night
Кто хочет что-то похожее, но прямо сейчас поиграйте в They always run. Не Replaced конечно, но очень достойно, да еще и от наших парней.