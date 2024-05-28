Градостроительная стратегия на пиратскую тематику Republic Of Pirates выйдет на ПК 19 июня

Погрузитесь в золотой век пиратства в Карибском бассейне. Это время смелых морских разбойников, охотящихся на испанские галеоны, гружённые сокровищами Нового Света. Эпоха беспощадных каперов, наживающихся на войнах великих держав.

В центре бушующего океана находится Республика Пиратов — могущественный союз разбойничьих кланов, объединённый общей идеологией и кодексом чести. Но внутренние распри и предательство разрывают некогда единую конфедерацию на части.

Возглавьте собственную пиратскую фракцию, чтобы отомстить виновным в гибели отца и восстановить былое величие Республики. С нуля возведите мощную экономику и развитую инфраструктуру при помощи сотен уникальных зданий и сооружений. Развивайте ремёсла, добывающую промышленность, транспортные сети. Торгуйте и контрабандой, чтобы обогатить свои владения.

Набирайте команды опытных капитанов и захватывайте вражеские корабли, чтобы создать грозный флот. С их помощью освобождайте острова от соперников, устанавливайте тайные союзы с великими державами и объединяйте разрозненные пиратские анклавы.