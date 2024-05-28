Градостроительная стратегия на пиратскую тематику Republic Of Pirates выйдет на ПК 19 июня

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр PQube и базирующийся во Вроцлаве (Польша) разработчик инди-игр Crazy Goat Games сообщили, что их градостроительная стратегия в пиратском стиле Republic Of Pirates выйдет на ПК в Steam и EGS 19 июня 2024 г.
Создайте пиратскую утопию во время Золотого века пиратства и создайте свою репутацию на Карибах. Создайте экономику, основанную на ресурсах, увеличивайте свое население, участвуйте в морских боях в реальном времени и устанавливайте сложные дипломатические отношения с конкурирующими странами в поисках счастья и славы.
В честь Steam Next Fest в июне игроки смогут получить эксклюзивную демоверсию, созданную специально для этого мероприятия и охватывающую первые 3 часа основной кампании. Здесь вы создадите свое первое поселение на отдаленном острове в Карибском море, а ваш верный товарищ Джон Артли будет выступать в роли проводника. Джон расскажет вам обо всех основных игровых механиках и системах, представит ваших союзников и будет следить за вашими сюжетными квестами и целями.
Демо-версия позволит вам:
- Разблокировать и построить около 20 уникальных зданий.
- Нанимать работников первого и второго уровня и использовать связанные с ними отрасли и производственные цепочки.
- Разблокировать и построить 2 класса кораблей для своего флота.
- Покорить до 4 отдельных островов, каждый со своими условиями производства и редкими ресурсами.
Эта демо-версия будет доступна для игры в течение ограниченного времени с 7 по 17 июня 2024 года.
Ммм графон из 2001 года, пушка бомба
Кайфовое. Игра канеш звёзд с неба не хватает, но выглядит в целом приемлимо. Крайне редкий представитель геймдева "градострой в пиратском сеттинге" и выглядит некринжово - это само по себе любопытно, подождём -посмотри, что на релизе будет. // Григорий Шпак