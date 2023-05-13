Requiem: Bloodymare 19.06.2008
8.3 76 оценок

Для кровавой MMORPG Requiem Desiderium Mortis вышло крупное обновление

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R_Mor
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Не прошло и двух месяцев, как Requiem Online, она же Requiem Desiderium Mortis, мрачная хоррор MMORPG с возрастной категорией 18+ (вы не сможете войти на главный сайт игры, если не подтвердите свое совершеннолетие), получила очередное крупное обновление под названием Fire and Ice.

Максимальный уровень увеличился до 90 лвл, открылся рейд "Темное святилище", а также два подземелья. Также обновление приносит новую линию квестов, улучшения геймплея и исправления ошибок предыдущего обновления.

Для тех кто не знает, Requiem Desiderium Mortis это перезапущенная версия Requiem Online. Оригинал был закрыт в конце 2021 года.

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