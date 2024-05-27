Слух: ремейки Resident Evil Zero и Code Veronica находятся в разработке

Ремейки Resident Evil Zero и Resident Evil Code Veronica находятся в разработке у Capcom, утверждает известный инсайдер.

Несколько минут назад известный инсайдер Dusk Golem отправился на сайт X, чтобы рассказать о серии Resident Evil, и поделился некоторыми интересными подробностями о слухах о ремейке оригинальной Resident Evil. Кроме того, он сообщил, что в разработке находятся ремейки Code Veronica и Zero.

Ремейк Resident Evil Zero и Code Veronica в разработке прямо сейчас."На данный момент я говорил об этом со многими другими людьми за кулисами, это то, что я слышал более года назад, и думаю, что это должно было выйти наружу, независимо от того, был ли я тем, кто это сказал, или нет, и это все.

Что касается слухов о ремейке Resident Evil 1, о котором появились сообщения ранее в этом месяце, инсайдер написал, что, насколько он знает, этого не произойдет.

Слухи о ремейке RE:1 - полная чушь, насколько я знаю, RE:1 сейчас не находится ни в какой разработке.