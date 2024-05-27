Слух: ремейки Resident Evil Zero и Code Veronica находятся в разработке

Ремейки Resident Evil Zero и Resident Evil Code Veronica находятся в разработке у Capcom, утверждает известный инсайдер.
Несколько минут назад известный инсайдер Dusk Golem отправился на сайт X, чтобы рассказать о серии Resident Evil, и поделился некоторыми интересными подробностями о слухах о ремейке оригинальной Resident Evil. Кроме того, он сообщил, что в разработке находятся ремейки Code Veronica и Zero.
Ремейк Resident Evil Zero и Code Veronica в разработке прямо сейчас."На данный момент я говорил об этом со многими другими людьми за кулисами, это то, что я слышал более года назад, и думаю, что это должно было выйти наружу, независимо от того, был ли я тем, кто это сказал, или нет, и это все.
Что касается слухов о ремейке Resident Evil 1, о котором появились сообщения ранее в этом месяце, инсайдер написал, что, насколько он знает, этого не произойдет.
Слухи о ремейке RE:1 - полная чушь, насколько я знаю, RE:1 сейчас не находится ни в какой разработке.
он говорит будет 5 часть, потом говорит будет код вероника, потом говорит что будет 1 часть, теперь он говорит что будет 0 часть но не первая, и опять про код веронику, задолбал)))))
А не нужно верить всему в интернете. Особенно инсайдерам.
да вроде я и не верю им, только по анонсам) сама суть новости и их подобных порядком задолбали) уже смешно
находится в разработке также как и resident evil 1 а в итоге никакой разработки нет
нормальная тема, респектую, можно сыграть если выпстят
Известен он в основном тем, что мало что из его слов по итогу становится реальностью. // Артём Ганник-Атаракс
Вот настоящий инсайдер, который за долго до даска всё рассказал. А не вот эти ваши гадания, Даска то ре9 перенесли, то не перенесли , то опять перенесли, то ремейков не будет, до будет но не ре1р.
Сам себя похвалил и сам себе лайк поставил. Молодец.
Ремейка на первую часть не будет. т.к. ремейк уже есть. Это был бы уже ремейк ремейка. Бред же правда.
5 часть обитель зла есть ремейк буде они делать я очень сильно жду
5 часть обитель зла есть ремейк буде они делать я очень сильно жду
Добро пожаловать в реальность, когда у всех начался застой в фантазиях и креативности.
Поживём увидим.
Хорошие новости ) Правда уже сам путается какую дела сперва.
Забаньте этого голема, у него психоз какой-то неуправляемый // Анастасия Пожарская
ну на Veronica и так помешаны многие:)
Ремейк 5 часть нужна
чет я сомневаюсь насчет ремейков резика
Может хватит публиковать посты от этого "инсайдера" ? )
жду только 0,1,Веронику. 5,6,9,10 не интересно
последнее время игры подобного жанра перестали нравиться