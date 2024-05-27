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Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 704 оценки

Слух: ремейки Resident Evil Zero и Code Veronica находятся в разработке

butcher69
Новости

Ремейки Resident Evil Zero и Resident Evil Code Veronica находятся в разработке у Capcom, утверждает известный инсайдер.

Несколько минут назад известный инсайдер Dusk Golem отправился на сайт X, чтобы рассказать о серии Resident Evil, и поделился некоторыми интересными подробностями о слухах о ремейке оригинальной Resident Evil. Кроме того, он сообщил, что в разработке находятся ремейки Code Veronica и Zero.

Ремейк Resident Evil Zero и Code Veronica в разработке прямо сейчас."На данный момент я говорил об этом со многими другими людьми за кулисами, это то, что я слышал более года назад, и думаю, что это должно было выйти наружу, независимо от того, был ли я тем, кто это сказал, или нет, и это все.

Что касается слухов о ремейке Resident Evil 1, о котором появились сообщения ранее в этом месяце, инсайдер написал, что, насколько он знает, этого не произойдет.

Слухи о ремейке RE:1 - полная чушь, насколько я знаю, RE:1 сейчас не находится ни в какой разработке.
28
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
DemoSqpeN

он говорит будет 5 часть, потом говорит будет код вероника, потом говорит что будет 1 часть, теперь он говорит что будет 0 часть но не первая, и опять про код веронику, задолбал)))))

12
xion76

А не нужно верить всему в интернете. Особенно инсайдерам.

0
DemoSqpeN xion76

да вроде я и не верю им, только по анонсам) сама суть новости и их подобных порядком задолбали) уже смешно

1
s4oc

находится в разработке также как и resident evil 1 а в итоге никакой разработки нет

5
Гемор

нормальная тема, респектую, можно сыграть если выпстят

4
Пользователь ВКонтакте

Известен он в основном тем, что мало что из его слов по итогу становится реальностью. // Артём Ганник-Атаракс

3
4de

Вот настоящий инсайдер, который за долго до даска всё рассказал. А не вот эти ваши гадания, Даска то ре9 перенесли, то не перенесли , то опять перенесли, то ремейков не будет, до будет но не ре1р.

3
BlizzardyQuirinus

Сам себя похвалил и сам себе лайк поставил. Молодец.

-2
Aalins

Ремейка на первую часть не будет. т.к. ремейк уже есть. Это был бы уже ремейк ремейка. Бред же правда.

-6
София Козлова

5 часть обитель зла есть ремейк буде они делать я очень сильно жду

-1
София Козлова

5 часть обитель зла есть ремейк буде они делать я очень сильно жду

-1
SEV DRAKE Aalins

Добро пожаловать в реальность, когда у всех начался застой в фантазиях и креативности.

0
Евгений янг

Поживём увидим.

2
Niera2B

Хорошие новости ) Правда уже сам путается какую дела сперва.

0
Пользователь ВКонтакте

Забаньте этого голема, у него психоз какой-то неуправляемый // Анастасия Пожарская

0
bohdan2015

ну на Veronica и так помешаны многие:)

0
София Козлова

Ремейк 5 часть нужна

0
Johnick MK

чет я сомневаюсь насчет ремейков резика

0
TX ZX

Может хватит публиковать посты от этого "инсайдера" ? )

0
StrelitziaReg

жду только 0,1,Веронику. 5,6,9,10 не интересно

-2
sergeu78

последнее время игры подобного жанра перестали нравиться

-3