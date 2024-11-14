Capcom выпустит Resident Evil 2 для устройств Apple 10 декабря

Capcom сообщила, что Resident Evil 2 выйдет 10 декабря 2024 г. для новейших устройств Apple. Высоко оцененный ремейк классического хоррора на выживание выйдет на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии. Игрокам предлагается попробовать часть захватывающей истории с бесплатной загрузкой перед покупкой полной версии.

Resident Evil 2 включает поддержку универсальной покупки и кросс-прогресса, что позволяет игрокам наслаждаться путешествием Леона и Клэр по Раккун-Сити на iPhone, iPad и Mac и переносить данные сохранения между устройствами.

Resident Evil 2 на iPhone и iPad включает улучшенное управление вместе с новой функцией автоматического огня, которая дает игрокам возможность автоматически стрелять из оружия после прицеливания во врагов в течение короткого времени. Название также поддерживает ряд совместимых контроллеров на iPhone, iPad и Mac.