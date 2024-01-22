Resident Evil 2 исполнилось 26 лет

Вчера был очередной юбилей релиза ставшей классикой игры-ужастика Resident Evil 2, вышедшей 21 января 1998 года. Именно в 1998 году, 26 лет назад, перед нами предстал Раккун-Сити и ужасы, которые опустошили его, покорив фанатов по всему миру. Эта легендарная игра не только определила жанр survival horror, но и установила стандарт качества, который и по сей день вдохновляет многие игры.
Resident Evil 2 - это не только появление легендарных персонажей саги, но и глубокое погружение в одно из самых знаковых и зловещих мест франшизы: легендарный полицейский участок Раккун-Сити. Более того, атмосфера и напряженные испытания превращают каждую партию в эту классическую игру в незабываемый опыт. Тем не менее, спустя 26 лет Resident Evil 2 остается странным зверем, далеким от того Resident Evil, который мы знаем сегодня. Непонятное развитие событий, сначала уход Токуро Фудзивара и Кеничи Ивао, а затем переход Синдзи Миками к продюсированию сиквела, а не к режиссуре, каким-то образом превратили его в одну из самых долговечных игр в жанре survival horror.
И если оригинальная Resident Evil несколько отошла на второй план по сравнению со своим ремейком для GameCube, то Resident Evil 2 остается самостоятельной игрой, даже не связанной со своим ремейком 2019 года. Эта игра принадлежит далекому прошлому, когда мы все еще беспокоились о BSE и клонировании людей, а толкание статуй по комнате, чтобы открыть драгоценный камень, не нуждалось в объяснениях. Это был мир, где сама мысль о намеренном заражении себя вирусом казалась абсурдной, а не призывом ультраправых психов. Трудно назвать это время лучшим, но оно было проще.
Во многом благодаря Resident Evil 2 серия продвинулась вперед, а сиквелы, такие как Resident Evil 4, были признаны во многом благодаря данной игре. В 2019 году игра также получила потрясающий ремейк, но без столь любимого исходного материала он не был бы столь успешным.
С днём рождения получается
детей пора заводить)
По "зомби"ящику чтоли услышал? Теперь понятно откуда пошла эпидемия.
💥👍💥
Поздравляю, Легенда! Начиная с этой игры, я познакомился с легендарной PS1 и увидел ту замечательную заставку.
Через 3 дня Resident Evil 2 Remake исполнится уже 5 лет🙄
Resident Evil 2, проходил ее несколько лет назад на эмуляторе, не плохая игрушка. Причем это на данный момент единственная часть серии, в которую я играл.
Один из моих самых любимых жанров и самая любимая серию радует что Capcom на протяжении не одного десятка лет продолжают делать отличные игры,а ремейк RE4 так это вообще самое лучшее что они сделали за последнее годы,и при чём ДЛС за Аду тоже получилось одним из лучших что они когда либо делали.
мне почему-то больше понравилась RE2 Remake, 4-я тоже очень нравится, но 2-ая как бы ближе к идеям RE
Ремейк4-ки лучший ремейк получился! Позавчера вышел мод Берсерк, там и врагов с длц Ады добавили, очень сложный и разнообразный, советую