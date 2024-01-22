Resident Evil 2 исполнилось 26 лет

Вчера был очередной юбилей релиза ставшей классикой игры-ужастика Resident Evil 2, вышедшей 21 января 1998 года. Именно в 1998 году, 26 лет назад, перед нами предстал Раккун-Сити и ужасы, которые опустошили его, покорив фанатов по всему миру. Эта легендарная игра не только определила жанр survival horror, но и установила стандарт качества, который и по сей день вдохновляет многие игры.

Resident Evil 2 - это не только появление легендарных персонажей саги, но и глубокое погружение в одно из самых знаковых и зловещих мест франшизы: легендарный полицейский участок Раккун-Сити. Более того, атмосфера и напряженные испытания превращают каждую партию в эту классическую игру в незабываемый опыт. Тем не менее, спустя 26 лет Resident Evil 2 остается странным зверем, далеким от того Resident Evil, который мы знаем сегодня. Непонятное развитие событий, сначала уход Токуро Фудзивара и Кеничи Ивао, а затем переход Синдзи Миками к продюсированию сиквела, а не к режиссуре, каким-то образом превратили его в одну из самых долговечных игр в жанре survival horror.

И если оригинальная Resident Evil несколько отошла на второй план по сравнению со своим ремейком для GameCube, то Resident Evil 2 остается самостоятельной игрой, даже не связанной со своим ремейком 2019 года. Эта игра принадлежит далекому прошлому, когда мы все еще беспокоились о BSE и клонировании людей, а толкание статуй по комнате, чтобы открыть драгоценный камень, не нуждалось в объяснениях. Это был мир, где сама мысль о намеренном заражении себя вирусом казалась абсурдной, а не призывом ультраправых психов. Трудно назвать это время лучшим, но оно было проще.

Во многом благодаря Resident Evil 2 серия продвинулась вперед, а сиквелы, такие как Resident Evil 4, были признаны во многом благодаря данной игре. В 2019 году игра также получила потрясающий ремейк, но без столь любимого исходного материала он не был бы столь успешным.