В сеть просочились концепты мобильной версии ремейка Resident Evil 2

Обновленная версия культового хоррора Resident Evil 2 вышла на ПК и консолях в 2019 году, став одним из самых успешных релизов Capcom за целое десятилетие. Игра положила начало целой серии успешных ремейков и обеспечила уверенное будущее для всей франшизы на годы вперед. Неудивительно, что разработчики в свое время задумывались над портированием такой успешной игры на мобильные платформы. Недавняя утечка раскрыла концепты и планы Capcom на релиз мобильной версии ремейка Resident Evil 2.

О существовании мобильной версии ремейка Resident Evil 2 стало известно благодаря концепт-художнику Йе Йи Хэну из Сингапура, который сейчас работает в NetEase. В его портфолио значится разработка детализированных иллюстраций и концепт-артов для культового хоррора в серии Resident Evil. В своем резюме разработчик не стал вдаваться в детали своего участия в создании Resident Evil, однако он прикрепил ссылку на пример своих работ, где видны концепты для мобильной версии ремейка второй части. Представленные иллюстрации вы можете увидеть ниже:

Судя по всему, мобильный порт обновленного издания Resident Evil 2 создается Capcom вместе с игровым подразделением NetEase. На опубликованных изображениях показан достаточно подробный макет полицейского участка — главного места действия игры, однако другие локации отсутствуют.

Предположительно, работа над мобильной версией Resident Evil 2 велась несколько лет назад, но в итоге от проекта решили отказаться. На это указывает профиль художника, где проект отмечен как "незавершенный", а также выход других, более новых частей Resident Evil на мобильных устройствах.