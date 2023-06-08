Resident Evil 3 16.04.2001
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Фанат показал, как могла бы выглядеть Resident Evil 3 в стиле Souls-игр

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Procy_on
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Rustic Games BR опубликовал новое видео, в котором показано, как могла бы выглядеть игра Resident Evil 3 в стиле Souls. Это удивительное видео, которое вызовет улыбку у всех поклонников Dark Souls и Resident Evil, поэтому обязательно посмотрите его.

Для тех, кому интересно, это не мод для Resident Evil 3. Вместо этого Rustic Games BR использовал Photoshop, Blender, Cascadeur и Unity для создания видео.

В результате получилось концептуальное видео в духе Dark Souls. И, по правде говоря, это выглядит довольно круто. По крайней мере, бой с Немезисом лучше, чем тот, который мы получили в ремейке RE3.

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