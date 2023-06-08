Фанат показал, как могла бы выглядеть Resident Evil 3 в стиле Souls-игр ©

Rustic Games BR опубликовал новое видео, в котором показано, как могла бы выглядеть игра Resident Evil 3 в стиле Souls. Это удивительное видео, которое вызовет улыбку у всех поклонников Dark Souls и Resident Evil, поэтому обязательно посмотрите его.



Для тех, кому интересно, это не мод для Resident Evil 3. Вместо этого Rustic Games BR использовал Photoshop, Blender, Cascadeur и Unity для создания видео.



В результате получилось концептуальное видео в духе Dark Souls. И, по правде говоря, это выглядит довольно круто. По крайней мере, бой с Немезисом лучше, чем тот, который мы получили в ремейке RE3.