Актер подаривший свой голос Леону в ремейке Resident Evil 4 переозвучил смешные реплики из оригинала ©

Ник Апостолидес, исполнитель роли Леона Кеннеди в ремейке Resident Evil 4, принял приглашение IGN и появился на видео, чтобы произнести несколько фраз из оригинальной игры, воспользовавшись возможностью отдать дань уважения Полу Мерсье, который играл Леона в свое время.

Апостолидес сказал, что Мерсье - один из его героев, и, возможно, именно благодаря ему он решил строить карьеру в этой области. Нет нужды говорить, что актер озвучки является большим поклонником оригинальной Resident Evil 4 и работы Мерсье в частности, настолько, что знает большинство реплик наизусть, некоторые из которых и сегодня вызывают у него улыбку.

Возвращаясь к ремейку, следует отметить, что в последние дни появились новости о том, что за две недели продажи Resident Evil 4 превысили четыре миллиона копий, что делает ее одной из самых быстро продаваемых игр в истории: подтверждение отличной работы, проделанной для этого ремейка.