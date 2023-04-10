Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 328 оценок

Актер подаривший свой голос Леону в ремейке Resident Evil 4 переозвучил смешные реплики из оригинала

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butcher69
Новости

Ник Апостолидес, исполнитель роли Леона Кеннеди в ремейке Resident Evil 4, принял приглашение IGN и появился на видео, чтобы произнести несколько фраз из оригинальной игры, воспользовавшись возможностью отдать дань уважения Полу Мерсье, который играл Леона в свое время.

Апостолидес сказал, что Мерсье - один из его героев, и, возможно, именно благодаря ему он решил строить карьеру в этой области. Нет нужды говорить, что актер озвучки является большим поклонником оригинальной Resident Evil 4 и работы Мерсье в частности, настолько, что знает большинство реплик наизусть, некоторые из которых и сегодня вызывают у него улыбку.

Возвращаясь к ремейку, следует отметить, что в последние дни появились новости о том, что за две недели продажи Resident Evil 4 превысили четыре миллиона копий, что делает ее одной из самых быстро продаваемых игр в истории: подтверждение отличной работы, проделанной для этого ремейка.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Roflanders

Забавно, что перед видео подрубилась реклама Вартандера с озвучкой Гланца, который, в свою очередь, озвучил Краузера.

4
spaMER_ID

И что тут забавного, Гланц озвучил процентов 70 существующего контента.

1
Roflanders spaMER_ID

Забавно в контексте новости.

0
Pebbles

Красаучег

2
iVEDbMAK

как не крути, но в оригинале лучше.

1