Альберт Вескер теперь может заговорить голосом Ричарда Во или Ди Си Дугласа в ремейке Resident Evil 4 ©

Моддер BlitzKrieg выпустил два мода для ремейка Resident Evil 4, которые добавляют оригинальные голоса Альберта Вескера.



Используя технику искусственного интеллекта, моддер смог создать диалоги Вескера с помощью Ди Си Дугласа (озвучил Вескера в последних Resident Evil, начиная с The Umbrella Chronicles и Resident Evil 5) и Ричарда Во (озвучил Вескера в Resident Evil - Code: Veronica, Resident Evil Zero и Resident Evil 4).



Вы можете скачать эти моды здесь и здесь. Ниже вы также найдете два видеоролика, демонстрирующие эти моды в действии.

Это не первые голосовые моды для ремейка. В прошлом месяце вышел мод, заменяющий голос Ады Вонг. Однако обратите внимание, что тот мод может быть несовместим с этими новыми. К счастью, BlitzKrieg также создал мод для Ады Вонг, который можно скачать отсюда.