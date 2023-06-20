Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 6 708 оценок

Благодаря этому моду, Ада Вонг в ремейке Resident Evil 4 заговорила голосом из Resident Evil 6

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Procy_on
Новости

ProMontreal и Destructo выпустили невероятный мод для ремейка Resident Evil 4, который заменяет голос Ады Вонг. Используя инструменты искусственного интеллекта, моддеры смогли приблизиться к голосу актрисы Кортни Тэйлор которая озвучивал Аду Вонг в Resident Evil 6, и результат получился поистине умопомрачительным.

Невероятно также то, насколько "страстными" на самом деле являются новые диалоговые реплики, по сравнению с актрисой озвучки из ремейка, чей голос был плоским и безжизненным. Скачать новую модификация для игры можно прямо с нашего сайта через торрент.

Просто посмотрите следующее видео. Можно было бы ожидать, что игра будет иметь такую озвучку по умолчанию. Вместо этого мы имеем дело с моддерами, использующими ИИ для улучшения голосовых реплик.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Робот Колдун

Подкрутили "сексуальность" в голосе, как бы странно это не звучало. Лучше чем то что получили в ремейке, но я всё равно предпочитаю на русском

13
AGS37

по-моему даже слегка переборщили с этим
тоже на русском играю и без разницы на это)

3
Ardolon

Проходил на русском и японском, всё было замечательно.

0
UnRus

Хоть бы оригинал добавили для сравнения

6
BEXX_You not my Dad

До чего техника дошла. Круто!

2
SOLUS5678

Радуют модеры

0
Executor666

Вообще здесь похер на голос. Зайдет лишь дрочерам-спермотоксикозникам.

0
Kuzko

Есть ещё второй мод, с голосом Ады из ремейка 2-ки, помоему он по лучше:

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