Capcom заканчивает поддержку ремейка Resident Evil 4 и переходит к другим проектам

Весной прошлого года состоялся релиз обновленной версии одной из лучших частей знаменитой серии Resident Evil. В марте 2023 года на ПК и актуальных консолях вышел ремейк Resident Evil 4 с переработанной графикой, локациями, механиками и улучшенным сюжетом. Экшен стал самым успешным релизом Capcom в прошлом году, разошедшись тиражом в 6 миллионов проданных копий. В начале этого года также вышло расширенное издание игры со всеми дополнениями — Resident Evil 4 Gold Edition, и, похоже, на этом разработчики прекращают поддержку игры.

Японское издание 4Gamer взяло небольшое интервью у представителей Capcom по поводу недавнего запуска Resident Evil 4 Gold Edition. В основном разработчики озвучивают уже давно известные факты об успешности игры, повторно озвучивая количество проданных копий и завоеванные награды от критиков. Тем не менее, в разговоре с журналистами, Capcom фактически заявляет о прекращении поддержки ремейка.

На протяжении одного года ремейк Resident Evil 4 получил несколько контентных обновлений и сюжетное дополнение "Separate Ways" с Адой Вонг в главной роли. Capcom остались полностью удовлетворены активностью игроков, но больше не планируют никаких DLC или других аддонов. Разработчики хотят сконцентрироваться на создании новых проектов, поэтому основной штат команды авторов уже переведен на другие игры. За состоянием Resident Evil 4 остается следить небольшая команда специалистов, которая в случае необходимости будет распространять патчи к игре с исправлениями.