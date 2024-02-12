Capcom заканчивает поддержку ремейка Resident Evil 4 и переходит к другим проектам

Весной прошлого года состоялся релиз обновленной версии одной из лучших частей знаменитой серии Resident Evil. В марте 2023 года на ПК и актуальных консолях вышел ремейк Resident Evil 4 с переработанной графикой, локациями, механиками и улучшенным сюжетом. Экшен стал самым успешным релизом Capcom в прошлом году, разошедшись тиражом в 6 миллионов проданных копий. В начале этого года также вышло расширенное издание игры со всеми дополнениями — Resident Evil 4 Gold Edition, и, похоже, на этом разработчики прекращают поддержку игры.
Японское издание 4Gamer взяло небольшое интервью у представителей Capcom по поводу недавнего запуска Resident Evil 4 Gold Edition. В основном разработчики озвучивают уже давно известные факты об успешности игры, повторно озвучивая количество проданных копий и завоеванные награды от критиков. Тем не менее, в разговоре с журналистами, Capcom фактически заявляет о прекращении поддержки ремейка.
На протяжении одного года ремейк Resident Evil 4 получил несколько контентных обновлений и сюжетное дополнение "Separate Ways" с Адой Вонг в главной роли. Capcom остались полностью удовлетворены активностью игроков, но больше не планируют никаких DLC или других аддонов. Разработчики хотят сконцентрироваться на создании новых проектов, поэтому основной штат команды авторов уже переведен на другие игры. За состоянием Resident Evil 4 остается следить небольшая команда специалистов, которая в случае необходимости будет распространять патчи к игре с исправлениями.
Настоящая игра года, как по-мне. Супер интересная на протяжении всего прохождения, красивая и при этом отличная оптимизация, да и в целом очень качественная. С первого дня полностью закончена и работала отлично без тонны патчей. В течение года длц и золотое издание, всё, блеать. Как и должно быть.
Ну они и так проделали действительно отличную работу максимально улучшив все элементы,что в Ремейке что ДЛС с Адой получалось таки же классным,полноценным и продолжительным как и основная игра,для меня это однозначно одна из лучших частей серии и лучший ремейк которые делали Capcom.
Очень надеюсь ремейк Code: Veronica они таки сделают и на таком же отличном уровне,но и новую номерную часть я конечно же тоже очень жду.
CAPCOM давно уже не занимается поддержкой RE4R, ещё с 2023 года, после релиза.
А то, что они выпустили GOLD EDITION, в котором они не добавили ничего нового - нельзя называть "поддержка". И уже давно всем наверное известно, что они занимаются другими частями RE. Поэтому исходя из фактов, данная новость эта здесь, высосана из пальца.
Ремейк действительно зачётный полусился🙂👍
А некоторые "игры года" уже 4й год не могут доделать.
Пускай это лишь переиздание, но игру хотя бы закончили. Лучше бы этой дали "игру года", а не какой-то там недоделанной игре.
Ну, хорошо, теперь можно игру считать законченной. Осталось дождаться взлома или удаления Денувы.
А можно купить, прикинь.
ее давно взломали, я проходил спустя месяца 2 после релиза
Помню времена когда лицензия была такой, что лучше бы пиратку за 150р было купить
Нет нельзя. Лицемерным тварям, блокирующим игры по нациольному признаку деньги давать нельзя ни в каком виде. Это куколдизм.
Релиз взломали, а не полную версию.
Это хорошо, значит скоро денуву снимут.
Если снимут только.
А не забросят как Соника.
Какое отношение Капком имеет к Сонику?)
Capcom, Ubisoft (Assassins creed mirage) Electronic games (Dead space remake) даже в Сеге есть Denovu.
пора переходить к ремейку восьмой части.
К 5 Резиденту.