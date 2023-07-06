Джон Уик мстит сектантам в Resident Evil 4, убившим его собаку ©

Ютубер с канала eli_handle_b․wav является талантливейшим монтажером, и очередное его творение явное тому подтверждение. Автор виртуозно помещает героев популярных фильмов в не менее популярные видеоигры, органично вписывая их в сюжет. И на этот раз настала очередь Джона Уика - бывшего наемного убийцы в отставке - который разыскивает сектантов, убивших его собаку.

Роликов в подобном жанре куча - скажите вы - и это правда, но похвастаться настолько качественным монтажом могут единицы. Одна лишь работа со светом чего стоит! И насколько же уместно именно Джону Уику оказаться в Resident Evil 4. Кому как не ему мстить за смерть своего любимого питомца?