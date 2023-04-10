Энтузиасты добавили в ремейк Resident Evil 4 каноническое платье Ады Вонг ©

Многих фанатов серии Resident Evil неприятно удивили некоторые изменения в дизайне персонажей ремейка четвертой части. По какой-то причине разработчики из студии Capcom решили отказаться от каноничного платья для Ады Вонг, но на помощь пришли создатели модификаций. С помощью модов энтузиасты вернули в ремейк Resident Evil 4 фирменный костюм героини и добавили в него несколько крутых особенностей.

Модом на платье для Ады Вонг отметился пользователь под ником EvilLord. Энтузиасту удалось не только вернуть любимый многими поклонниками костюм, но и адаптировать его под современные технологии игр. В частности, EvilLord реализовал в платье полноценную физическую модель, которая будет реалистично реагировать на события в игре и поведение персонажа.

Скачать мод на платье для Ады Вонг в ремейке Resident Evil 4 можно здесь. Также стоит отметить модификацию, которая позволяет пройти игру за девушку и отлично работает с этим нарядом.