Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 328 оценок

Энтузиасты добавили в ремейк Resident Evil 4 каноническое платье Ады Вонг

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Gutsz
Новости

Многих фанатов серии Resident Evil неприятно удивили некоторые изменения в дизайне персонажей ремейка четвертой части. По какой-то причине разработчики из студии Capcom решили отказаться от каноничного платья для Ады Вонг, но на помощь пришли создатели модификаций. С помощью модов энтузиасты вернули в ремейк Resident Evil 4 фирменный костюм героини и добавили в него несколько крутых особенностей.

Модом на платье для Ады Вонг отметился пользователь под ником EvilLord. Энтузиасту удалось не только вернуть любимый многими поклонниками костюм, но и адаптировать его под современные технологии игр. В частности, EvilLord реализовал в платье полноценную физическую модель, которая будет реалистично реагировать на события в игре и поведение персонажа.

Скачать мод на платье для Ады Вонг в ремейке Resident Evil 4 можно здесь. Также стоит отметить модификацию, которая позволяет пройти игру за девушку и отлично работает с этим нарядом.

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Комментарии: 32
Ваш комментарий
Vincent_94_Vega

Так то лучше!

13
TAPAKAH222

Ага. В деревне самое то.)

8
FlexGum

Ну да, конечно адекватннее реймейковского кофтана выглядит, когда на улице поздняя осень и 10 градусов. Ага ага.

11
Kiril1811

Формы подчеркивает, а не этот балахон с лентами.

0
Нейтан Дрейк

Энтузиасты добавили в ремейк Resident Evil 4 костюмы Джеймса и Марии из Silent Hill 2.

6
Kervin_Play

По моему уже почти неделю назад добавили, будет прикольно когда длс выйдет за аду погонять.

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Наконец вернули, достали уже одевать персонажей

4
NarkoSky

Низкий поклон модерам.

3
Хеймьдалль

Ну теперь другое дело :)

3
Бобур Восилхонов

могли бы сами разрабы оставить игрокам выбор что ей надеть

3
Achilles4real

Голос ей вообще не подходит этот

1
bohdan2015

то лучше)

1
Owyn

Ну всё, теперь можно играть :-)

0
NightHawkreal

Молодцы, игру не за реалистичность любят.

0
Elkanter

мда. все же в ангилийской версии голос Ады не такой красивый как во 2 чксти

0
nodas

Мод хорош и платье тоже но бли всё-таки не к месту оно вот прям это чувствуется

-2
saa0891

Не понимаю почему некоторым не нравится новое платье,Ада в нём шикарно смотрится.

Спойлер
-5
Дебил Джек

Это не платье

9
Степан Талтынов

Потому что не канон, Леона и Эшли оставили в своих оригинальных одеждах, да, Эшли добавили пиджак и колготки, но в какой то момент игры она ходит без пиджака, а Аде зачем то полностью переделали костюм, даже не сделав возможности его изменить.

4
saa0891 Дебил Джек

Ну если ты не разбираешься в одежде это втои проблемы.

-8
saa0891 Степан Талтынов
Потому что не канон

Это ремейк в котором добавлены и переделаны некоторые элементы (в ремейке так и должно быть) так что ни какой порчи канона я тут не вижу.

-9
POLKOVNIK2005

А ты опрос замути среди игроков кому что больше нравиться, это в духе ПГ им понравится, что новости недельной давности постить, что опросы проводить

1
Janekste

Вот это я понимаю... - каеф! И пусть кто попробует ещё раз соврать, мол облегающий свитер лучше. Вы просто взгляните на это шикарное яркое платье с ленточками. Разуйте глаза! Загляденье. Вот такую Аду я люблю!

Это платье вписывается в игру намного лучше какого-то там свитера... Платье это максимально к месту. Всё-таки игра из Японии. А значит такими и должны быть наряды у прекрасного пола в играх. Кто не согласен, тем советую прекратить играть в японские игр. Для вас есть западные толерантные игры с закрытыми убогими нарядами.

-8
SleepyGamer

Если вспомнить, что в игре вроде как осень и довольно прохладно, то в этом контексте не особо вписывается)

3
ValSpain SleepyGamer

и патроны в ящиках, не смущает ничего?)

-1
SleepyGamer ValSpain

Патроны в ящиках и лечение травой - это уже традиционная игровая условность Резика)

0
ValSpain SleepyGamer

как и китайское платье ады, без платья я аду не сразу узнал)

0