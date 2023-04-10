Энтузиасты добавили в ремейк Resident Evil 4 каноническое платье Ады Вонг

Многих фанатов серии Resident Evil неприятно удивили некоторые изменения в дизайне персонажей ремейка четвертой части. По какой-то причине разработчики из студии Capcom решили отказаться от каноничного платья для Ады Вонг, но на помощь пришли создатели модификаций. С помощью модов энтузиасты вернули в ремейк Resident Evil 4 фирменный костюм героини и добавили в него несколько крутых особенностей.
Модом на платье для Ады Вонг отметился пользователь под ником EvilLord. Энтузиасту удалось не только вернуть любимый многими поклонниками костюм, но и адаптировать его под современные технологии игр. В частности, EvilLord реализовал в платье полноценную физическую модель, которая будет реалистично реагировать на события в игре и поведение персонажа.
Скачать мод на платье для Ады Вонг в ремейке Resident Evil 4 можно здесь. Также стоит отметить модификацию, которая позволяет пройти игру за девушку и отлично работает с этим нарядом.
Так то лучше!
Ага. В деревне самое то.)
Ну да, конечно адекватннее реймейковского кофтана выглядит, когда на улице поздняя осень и 10 градусов. Ага ага.
Формы подчеркивает, а не этот балахон с лентами.
Энтузиасты добавили в ремейк Resident Evil 4 костюмы Джеймса и Марии из Silent Hill 2.
По моему уже почти неделю назад добавили, будет прикольно когда длс выйдет за аду погонять.
Наконец вернули, достали уже одевать персонажей
Низкий поклон модерам.
Ну теперь другое дело :)
могли бы сами разрабы оставить игрокам выбор что ей надеть
Голос ей вообще не подходит этот
то лучше)
Ну всё, теперь можно играть :-)
Молодцы, игру не за реалистичность любят.
мда. все же в ангилийской версии голос Ады не такой красивый как во 2 чксти
Мод хорош и платье тоже но бли всё-таки не к месту оно вот прям это чувствуется
Не понимаю почему некоторым не нравится новое платье,Ада в нём шикарно смотрится.
Это не платье
Потому что не канон, Леона и Эшли оставили в своих оригинальных одеждах, да, Эшли добавили пиджак и колготки, но в какой то момент игры она ходит без пиджака, а Аде зачем то полностью переделали костюм, даже не сделав возможности его изменить.
Ну если ты не разбираешься в одежде это втои проблемы.
Это ремейк в котором добавлены и переделаны некоторые элементы (в ремейке так и должно быть) так что ни какой порчи канона я тут не вижу.
А ты опрос замути среди игроков кому что больше нравиться, это в духе ПГ им понравится, что новости недельной давности постить, что опросы проводить
Вот это я понимаю... - каеф! И пусть кто попробует ещё раз соврать, мол облегающий свитер лучше. Вы просто взгляните на это шикарное яркое платье с ленточками. Разуйте глаза! Загляденье. Вот такую Аду я люблю!
Это платье вписывается в игру намного лучше какого-то там свитера... Платье это максимально к месту. Всё-таки игра из Японии. А значит такими и должны быть наряды у прекрасного пола в играх. Кто не согласен, тем советую прекратить играть в японские игр. Для вас есть западные толерантные игры с закрытыми убогими нарядами.
Если вспомнить, что в игре вроде как осень и довольно прохладно, то в этом контексте не особо вписывается)
и патроны в ящиках, не смущает ничего?)
Патроны в ящиках и лечение травой - это уже традиционная игровая условность Резика)
как и китайское платье ады, без платья я аду не сразу узнал)