Игрок заметил, что один Регенерадор в ремейке Resident Evil 4 все это время наблюдал за ним

Когда игра получает ярлык ремейка, а не ремастера, у тех, кто играл в оригинал, повышаются ожидания. Стоит ли говорить, что Capcom понимала это, когда взялась за ремейк Resident Evil 4. Месяц спустя игроки все еще обнаруживают в ремейке мелкие детали, которых не было в оригинале, в том числе Регенерадора, которого вы могли посчитать мертвым, когда включили питание в лаборатории.
Dr_Nastee выделил этот момент, опубликовав скриншоты, демонстрирующие разницу между спящим регенерадором, когда питание выключено, и когда оно включено.
На самом деле именно YouTube-канал Dan Allen Gaming, похоже, первым обратил внимание на эту жуткую деталь. Он опубликовал ролик, демонстрирующий разницу в лазах Регенерадора, всего через неделю после выхода ремейка.
Dr_Nastee отдает должное Dan Allen в приведенном сообщении на Reddit, указывая, что эту деталь он обнаружил во время просмотра вышеупомянутого видео. Учитывая, что Леон даже не находится в комнате с регенерадором в тот момент, о котором идет речь, удивительно, что эта деталь вообще была обнаружена. Вы можете видеть, что глаза монстра закрыты до того, как Леон щелкнул выключателем. Когда вы возвращаетесь после этого, он бодрствует и смотрит прямо на вас.
А зачем надо было его будить,медвежонок спал в своей берлоге спокойно.
Ахахахахаха
Если честно, то кажется будто этот эффект связан с освещением
Естественно. Глаза то болят от света, чай не молод уже...
Криповенько...
Регенерадор (c)
Это его официальное название.
Всё правильно в оригнале он называется регенерадор,это в нашей локализации его перевели как регенератор,что тоже в принципе очень подходит.
это дядюшка сэм
Дегенерат открыл глаз)
Жуть.
Душная хрень. В этой игре борешься не с врагами, а с управлением