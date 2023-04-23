Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 653 оценки

Игрок заметил, что один Регенерадор в ремейке Resident Evil 4 все это время наблюдал за ним

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R_Mor
Новости

Когда игра получает ярлык ремейка, а не ремастера, у тех, кто играл в оригинал, повышаются ожидания. Стоит ли говорить, что Capcom понимала это, когда взялась за ремейк Resident Evil 4. Месяц спустя игроки все еще обнаруживают в ремейке мелкие детали, которых не было в оригинале, в том числе Регенерадора, которого вы могли посчитать мертвым, когда включили питание в лаборатории.

Dr_Nastee выделил этот момент, опубликовав скриншоты, демонстрирующие разницу между спящим регенерадором, когда питание выключено, и когда оно включено.

На самом деле именно YouTube-канал Dan Allen Gaming, похоже, первым обратил внимание на эту жуткую деталь. Он опубликовал ролик, демонстрирующий разницу в лазах Регенерадора, всего через неделю после выхода ремейка.

Dr_Nastee отдает должное Dan Allen в приведенном сообщении на Reddit, указывая, что эту деталь он обнаружил во время просмотра вышеупомянутого видео. Учитывая, что Леон даже не находится в комнате с регенерадором в тот момент, о котором идет речь, удивительно, что эта деталь вообще была обнаружена. Вы можете видеть, что глаза монстра закрыты до того, как Леон щелкнул выключателем. Когда вы возвращаетесь после этого, он бодрствует и смотрит прямо на вас.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891

А зачем надо было его будить,медвежонок спал в своей берлоге спокойно.

10
Denv3r 13

Ахахахахаха

0
bysaturn

Если честно, то кажется будто этот эффект связан с освещением

8
HiopsNerevar

Естественно. Глаза то болят от света, чай не молод уже...

0
Strannik110

Криповенько...

2
ShenonDoreti

Регенерадор (c)

1
Slipnot6

Это его официальное название.

1
saa0891 Slipnot6

Всё правильно в оригнале он называется регенерадор,это в нашей локализации его перевели как регенератор,что тоже в принципе очень подходит.

0
JohnTornton

это дядюшка сэм

0
SERgik 777

Дегенерат открыл глаз)

0
wehrmacht88

Жуть.

0
Lego242242

Душная хрень. В этой игре борешься не с врагами, а с управлением

0