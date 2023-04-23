Игрок заметил, что один Регенерадор в ремейке Resident Evil 4 все это время наблюдал за ним ©

Когда игра получает ярлык ремейка, а не ремастера, у тех, кто играл в оригинал, повышаются ожидания. Стоит ли говорить, что Capcom понимала это, когда взялась за ремейк Resident Evil 4. Месяц спустя игроки все еще обнаруживают в ремейке мелкие детали, которых не было в оригинале, в том числе Регенерадора, которого вы могли посчитать мертвым, когда включили питание в лаборатории.

Dr_Nastee выделил этот момент, опубликовав скриншоты, демонстрирующие разницу между спящим регенерадором, когда питание выключено, и когда оно включено.

На самом деле именно YouTube-канал Dan Allen Gaming, похоже, первым обратил внимание на эту жуткую деталь. Он опубликовал ролик, демонстрирующий разницу в лазах Регенерадора, всего через неделю после выхода ремейка.

Dr_Nastee отдает должное Dan Allen в приведенном сообщении на Reddit, указывая, что эту деталь он обнаружил во время просмотра вышеупомянутого видео. Учитывая, что Леон даже не находится в комнате с регенерадором в тот момент, о котором идет речь, удивительно, что эта деталь вообще была обнаружена. Вы можете видеть, что глаза монстра закрыты до того, как Леон щелкнул выключателем. Когда вы возвращаетесь после этого, он бодрствует и смотрит прямо на вас.