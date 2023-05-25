Поклонники Resident Evil 4 не в восторге от PlayStation Showcase ©

Похоже, поклонники Resident Evil 4 не в восторге от представления игры на последнем мероприятии PlayStation Showcase. Многие расстроились, что не было никакой информации о кампании Ады Вонг Separate Ways. Ремейк Resident Evil 4 вышел в начале этого года и получил восторженные отзывы, но не избежал критики.



Большая часть критики в адрес ремейка была связана с отсутствием режимов игры, которые были в прошлых версиях. В оригинальной Resident Evil 4 на старте были режимы Assignment Ada и Mercenaries, а переиздание для PS2 добавило популярную кампанию Separate Ways. В то время как Assignment Ada были добавлены в ремейк, Assignment Ada и Separate Ways по-прежнему отсутствуют.

Некоторые поклонники Resident Evil надеялись получить новости о DLC Separate Ways на PlayStation Showcase, но, несмотря на то, что Resident Evil 4 была представлена на выставке, о приключении Ады Вонг не было сказано ни слова. Вместо этого основное внимание было уделено VR-режиму, который выглядит впечатляюще, но до сих пор не имеет точной даты выхода. Недовольных фанатов Resident Evil, расстроенных отсутствием Separate Ways на PlayStation Showcase, было достаточно, чтобы вскоре после завершения PlayStation Showcase в твиттере появился тренд "Separate Ways".

Есть некоторые данные о том, что в будущих обновлениях или DLC в ремейк будет добавлено дополнение Separate Ways, но ничего официального Capcom не объявляла.



