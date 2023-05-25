Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 5 854 оценки

Поклонники Resident Evil 4 не в восторге от PlayStation Showcase

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Procy_on
Новости

Похоже, поклонники Resident Evil 4 не в восторге от представления игры на последнем мероприятии PlayStation Showcase. Многие расстроились, что не было никакой информации о кампании Ады Вонг Separate Ways. Ремейк Resident Evil 4 вышел в начале этого года и получил восторженные отзывы, но не избежал критики.

Большая часть критики в адрес ремейка была связана с отсутствием режимов игры, которые были в прошлых версиях. В оригинальной Resident Evil 4 на старте были режимы Assignment Ada и Mercenaries, а переиздание для PS2 добавило популярную кампанию Separate Ways. В то время как Assignment Ada были добавлены в ремейк, Assignment Ada и Separate Ways по-прежнему отсутствуют.

Некоторые поклонники Resident Evil надеялись получить новости о DLC Separate Ways на PlayStation Showcase, но, несмотря на то, что Resident Evil 4 была представлена на выставке, о приключении Ады Вонг не было сказано ни слова. Вместо этого основное внимание было уделено VR-режиму, который выглядит впечатляюще, но до сих пор не имеет точной даты выхода. Недовольных фанатов Resident Evil, расстроенных отсутствием Separate Ways на PlayStation Showcase, было достаточно, чтобы вскоре после завершения PlayStation Showcase в твиттере появился тренд "Separate Ways".

Есть некоторые данные о том, что в будущих обновлениях или DLC в ремейк будет добавлено дополнение Separate Ways, но ничего официального Capcom не объявляла.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
DarkTenshi666
В то время как Assignment Ada были добавлены в ремейк, Assignment Ada и Separate Ways по-прежнему отсутствуют.

это как?

11
Робот Колдун

Я тоже не понял, может тут кто-то шарящий пояснит нам?

1
prorock Робот Колдун

В то время как Mercenaries были добавлены в ремейк, Assignment Ada и Separate Ways по-прежнему отсутствуют

Так понятнее?

1
vladimirasss

а причем сони до резика??че за новости...

2
yrroodd
В то время как Assignment Ada были добавлены в ремейк, Assignment Ada и Separate Ways по-прежнему отсутствуют.

Understandable,have a great day

0
Озверин

а кассиры пятерочки что говорят?

0
prorock

Свободная касса! Ой

0
DeathCold

Ну, я не фанат RE, но тоже не в восторге от презентации. Ибо что-то всё какое-то скудное и бедное. И только один трейлер паукана от Insomniac порадовал. Всё остальное какое-то... мее. Ибо, где игра про Росомаху, которого так тизерили? Шо, застрял где-то?

-1
Озверин

да, по росомахе действительно перегрели инфополе. хотелось увидеть

0
amigolord

Пока конкурент не чешется, а плойка пятая и так хорошо расходится, ни кто из-за крамов не будет торопиться вытаскивать тяжёлую артиллерию.

0