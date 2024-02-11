Продюсер ремейка Resident Evil 4 подтвердил каноничность событий, рассказанных в The Darkside Chronicles

По мере того как поклонники Resident Evil начинают отмечать первую годовщину с релиза Resident Evil 4 Remake, все большее внимание привлекает вопрос о связях игры с прошлыми частями и их историей. В частности, особенно выделяется статус The Darkside Chronicles, а точнее, главы, известной как "Операция Хавьер". В этой главе рассказывается о первых днях Леона Кеннеди как агента правительства США, выполняющего задание вместе с Джеком Краузером.

Теперь продюсер Resident Evil 4 Remake, Йошиаки Хирабаяши (Yoshiaki Hirabayashi), развеял возможные домыслы. В разговоре с игровым изданием IGN, Хирабаяси пролил свет на каноничность вышеупомянутой главы. И хотя "Операция Хавьер" была подтверждена как официальный фрагмент общего повествования Resident Evil, авторы Resident Evil 4 Remake описали эти события совсем не так, как они были представлены в Resident Evil: The Darkside Chronicles.

Те, кто прошел ремейк 2023 года, могут вспомнить тонкие намеки на эту миссию ближе к финалу, что подчеркивает непростые отношения Краузера с Леоном и правительством. И хотя подробные тонкости миссии остаются под секретом, из разговоров и взаимодействия между Леоном и Краузером в ремейке становится понятно, что отсылки к "Операции Хавьер" были сделаны намеренно, дабы обогатить предысторию.

Хирабаяши пояснил, что события "Операции Хавьер", ранее показанные в The Darkside Chronicles, действительно являются частью официального всеобъемлющего повествования Resident Evil. Но в Resident Evil 4 Remake эти события представлены иначе, чем в оригинале.

Тот факт, что операция "Хавьер" имела место, является частью реальной основной истории Resident Evil. Однако, что касается миссии, то она не совсем такая же, как в Resident Evil: The Darkside Chronicles", - сказал Хирабаяши в интервью IGN. "Я не могу рассказать о деталях, но вы поймете, что отношения между Леоном и Краузером, а также их разговоры могут дать вам кое-какое понимание!".

Это подтверждение, скорее всего, положит конец спорам в сообществе о каноничности The Darkside Chronicles в серии Resident Evil, которая зародилась как рельсовый шутер, изначально вышедший на Wii. Это признание свидетельствует о том, что продюсеры Resident Evil внимательно следят за нюансами преемственности серии, переплетая старое с новым, сохраняя богатый и замысловатый сюжет Resident Evil.