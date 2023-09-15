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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 135 оценок

Сюжетное дополнение с Адой Вонг для ремейка Resident Evil 4 выйдет 21 сентября

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butcher69
Новости

Компания Capcom выступила в эфире программы State of Play, чтобы призвать игроков приобрести Resident Evil 4 Remake. Поклонники могут рассчитывать на полную интеграцию PlayStation VR2 в игру, а японцы подтвердили ряд слухов, касающихся Separate Ways. Расширенное приключение уже на подходе.

Приятный сюрприз? 21 сентября состоится дебют Resident Evil 4 Remake Separate Ways - сюжетного дополнения к игре, в котором игроки смогут управлять Адой. По слухам, разработчики решили расширить сюжет и здесь - расширение, как утверждается, будет гораздо масштабнее оригинала.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Pebbles

Заодно денуву уберите, хай пара фпс добавится

10
Анна Кранцове

В мой день рождение там еще поезда выходят пей дей 3 и еще 2 игры прям праздник какой то

2
Алзак

у меня делюкс издание, мне нужно будет докупать это длс?

2
devildoom

оно бесплатно или нет будет?

1
Hitrus6

Нет

1
Luis_Se Hitrus6

free update для наёмников. На оф. сайте капком написано paid

3
Hog2012

State of Play прям таки радует)

1
bohdan2015

Что за анонс за неделю?!) Но это приятно=) хоть не в след. году)

1
Zick211

И это только на плойке xD

0
SkyraX

жаль что в пиратской версии не видать

0