Сюжетное дополнение с Адой Вонг для ремейка Resident Evil 4 выйдет 21 сентября

Компания Capcom выступила в эфире программы State of Play, чтобы призвать игроков приобрести Resident Evil 4 Remake. Поклонники могут рассчитывать на полную интеграцию PlayStation VR2 в игру, а японцы подтвердили ряд слухов, касающихся Separate Ways. Расширенное приключение уже на подходе.
Приятный сюрприз? 21 сентября состоится дебют Resident Evil 4 Remake Separate Ways - сюжетного дополнения к игре, в котором игроки смогут управлять Адой. По слухам, разработчики решили расширить сюжет и здесь - расширение, как утверждается, будет гораздо масштабнее оригинала.
Заодно денуву уберите, хай пара фпс добавится
В мой день рождение там еще поезда выходят пей дей 3 и еще 2 игры прям праздник какой то
у меня делюкс издание, мне нужно будет докупать это длс?
оно бесплатно или нет будет?
Нет
free update для наёмников. На оф. сайте капком написано paid
State of Play прям таки радует)
Что за анонс за неделю?!) Но это приятно=) хоть не в след. году)
И это только на плойке xD
жаль что в пиратской версии не видать