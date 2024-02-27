За месяц до релиза ремейка Resident Evil 4 разработчики были уверены, что он будет отложен из-за технических проблем

Новый документальный фильм показал жестокую реальность работы над Resident Evil 4 Remake за месяц до запуска.

Японский телеканал NHK World выпускает документальный сериал "100 камер", в котором, как следует из названия, 100 камер расположены так, чтобы рассказать историю, разворачивающуюся перед ними. В последнем выпуске под названием "Разработчик игр" в центре внимания камер оказалась студия Capcom в Осаке (Япония), где проходит последний месяц, предшествующий запуску Resident Evil 4 Remake.

Проще говоря, ремейк от Capcom находится не в лучшем состоянии. Мы видим, как геймдиретор Ясухиро Анпо сталкивается со множеством ошибок во время прохождения Resident Evil 4 Remake: экран замирает в разных местах, главный герой Леон падает сквозь карту, происходят и другие визуальные баги, например, руки Леона и Луиса не соединяются должным образом в одной сцене.

В какой-то момент один из разработчиков рассказал, что всего за один день игрового тестирования они обнаружили около 70 ошибок. "Такими темпами мы не доживем до релиза", - восклицает Анпо. Другие разработчики обнаруживают множество других ошибок, включая необъяснимое мигание лужи и исчезновение предметов. Один из разработчиков даже делает вид, что ошибки нет, и отмечает ее как исправленную.

Все это приводит к жестокой разборке с отделом контроля качества Capcom. Руководитель отдела контроля качества Ито вслух задается вопросом, почему "исправления так неаккуратны", и заявляет, что "если уж они собираются это делать, то должны делать это правильно". Затем Ито встречается с геймдиректором Анпо, где тот подчеркивает, что "очень обеспокоен" состоянием игры, и добавляет, что "никогда не видел подобных ошибок".

Однако даже за месяц до выхода Resident Evil 4 Remake разработчики не перестали добавлять в нее новые элементы. Новые аспекты, такие как экраны меню и освещение, все еще добавлялись в ремейк Capcom, что, в свою очередь, привело к появлению новых ошибок, с которыми пришлось разбираться отделу контроля качества и Ито. Ито, как вы уже догадались, был не в восторге.

Появляется Ёсиаки Хирабаяси, известный как "демонический продюсер" ремейка Resident Evil 4. Хирабаяси недоволен такими аспектами Resident Evil 4 Remake, как освещение в некоторых сценах, и просит команду разработчиков либо увеличить, либо уменьшить яркость в разных сценах. Это только увеличивает количество работы для команды QA, потому что эти сцены приходится отлаживать заново.

Несмотря на все эти проблемы, Resident Evil 4 Remake все же вышла в срок и в полном объеме. Документальный фильм NHK World Japan - это удивительно откровенный взгляд на состояние разработки игр в Японии, особенно среди сотрудников отдела контроля качества — вы не ожидаете увидеть, как японские разработчики открыто спорят и не соглашаются друг с другом, но, тем не менее, это довольно освежающий взгляд за занавес разработки игр.