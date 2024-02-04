Актер озвучки Альберта Вескера намекнул, что уже работает над новой Resident Evil

В последнее время Capcom не перестает работать над франшизой Resident Evil: новые выпуски выходят практически ежегодно, а множество портов для VR и мобильных устройств еще больше расширяют границы франшизы. Похоже, что в ближайшее время темпы развития франшизы не снизятся, поскольку, судя по всему, Capcom работает над несколькими новыми частями серии, причем одна из них подтверждена актером, озвучивающим самого культового злодея.

Аккаунт Game Awards недавно опубликовал вопрос о том, какую игру для PlayStation больше всего ожидает сообщество. На этот вопрос ответил Крейг Бурнатовски, который намекнул, что в разработке находится совершенно новая игра Resident Evil.

Крейг Бурнатовски наиболее известен как новый актер Альберта Вескера во франшизе Resident Evil. Он сыграл Вескера в недавно вышедшей Resident Evil 4 Remake и Separate Ways DLC. Это не первый раз, когда Бурнатовски работает с Capcom над серией: в 2003 году он озвучивал Resident Evil Outbreak. Помимо серии Resident Evil, Бурнатовски всегда работал над такими играми, как Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion и The Division 2.

Уже давно ходят слухи, что Capcom работает либо над ремейком Resident Evil 5, либо над ремейком Resident Evil Code Veronica, причем первый вариант наиболее вероятен, и этот ответ Бурнатовски подтверждает, что это правда. Мы знаем, что Capcom заинтересована в разработке новых ремейков после успеха ремейков Resident Evil 2, 3 и 4.

Capcom еще не объявила о своем следующем проекте в серии Resident Evil и, скорее всего, не объявит в течение некоторого времени. Студия занята выпуском Resident Evil Village и Resident Evil 4 Remake на iOS, а также Resident Evil 4 Remake Gold Edition, которое выйдет 9 февраля 2024 года. Вполне вероятно, что до выхода очередного ремейка Resident Evil 9 мы увидим релиз Resident Evil 9. По слухам, игра выйдет в 2025 году, как утверждает авторитетный источник информации Dusk Golem.

Недавно Dusk Golem сообщил, что Capcom работает над пятью новыми играми Resident Evil, и одна из них - Resident Evil 9. Утечка также подтвердила, что одна из них выйдет не раньше конца 2026/начала 2027 года. Как и в случае с любыми другими утечками, отнеситесь к этому с долей недоверия, но Dusk Golem был точен с прошлыми утечками, так что это имеет определенный вес в сообществе.