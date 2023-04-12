В Resident Evil: Dead Island вернется актер, озвучивающий Леона Кеннеди в Resident Evil 6 ©

В CGI-фильме Resident Evil: Death Island вернутся культовые персонажи из всех частей серии, чтобы объединиться в команду в стиле "Мстителей". Несмотря на то, что большинство из них выглядят так же, как и в недавних ремейках, их голоса могут быть другими. Так, было подтверждено, что Мэтт Мерсер будет озвучивать Леона С. Кеннеди, а не Ник Апостолидес из ремейка Resident Evil 4.

Актер озвучивания и знаток D&D не чужд этой роли, впервые взяв ее на себя в раскритикованной Resident Evil 6 2011 года. Хотя игра была принята не так хорошо, как другие части серии, она закрепила за Мерсером роль Кеннеди. В течение следующих нескольких лет он озвучивал персонажа в нескольких играх, включая Resident Evil: Damnation и Resident Evil: Vendetta.

После того как в 2019 году Ник Апостолидес был приглашен на роль Леона в ремейке Resident Evil 2, стало казаться, что Мерсер покончил с этой ролью. Апостолидес продолжил изображать Кеннеди в CGI-фильме "Обитель зла: Бесконечная тьма" и в ремейке Resident Evil 4 этого года. Однако вскоре после выхода нового трейлера к фильму Death Island Мерсер вышел сообщил, что он снова оживит мистера Кеннеди.

Пока неясно, кто будет озвучивать остальных персонажей. Поскольку Resident Evil - такая обширная франшиза, для каждого персонажа есть множество вариантов. Однако, поскольку Death Island подтвержден как прямое продолжение Resident Evil: Vendetta, вполне возможно, что вернутся и другие актеры "Вендетты".