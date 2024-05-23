Первое обновление для ПК-версии Ghost of Tsushima вносит исправления для NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3

Первое обновление для Ghost of Tsushima: Director's Cut уже доступно на ПК. Оно вносит улучшения стабильности и исправляет некоторые проблемы NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.
Как уже упоминалось выше, патч 1053.0.0522.1042 направлен на повышение стабильности и исправление некоторых проблем при использовании NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3. В частности, патч исправляет визуальные ошибки, которые могли проявляться при переходе от сцен к игровому процессу с включенной функцией генерации кадров DLSS 3, а также исправляет другие визуальные проблемы, которые могли проявляться при комбинировании повышения разрешения AMD FSR 3 с динамическим масштабированием разрешения.
Этот патч для Ghost of Tsushima: Director's Cut станет первым, так как Nixxes и Sucker Punch подтвердили, что усиленно работают над будущими обновлениями, которые решат проблемы, озвученные сообществом, и еще больше улучшат стабильность на определенных конфигурациях оборудования как для одиночной кампании, так и для многопользовательского режима "Легенды".
Несмотря на проблемы со стабильностью у некоторых пользователей, Ghost of Tsushima: Director's Cut стала самым успешным запуском среди однопользовательских игр PlayStation в Steam. Уверенно побив предыдущего рекордсмена - God of War. С учетом того, что Helldivers 2 также демонстрирует невероятно высокие результаты, очевидно, что Sony добивается все большего успеха со своими релизами для ПК, что, возможно, убедит компанию выпускать свои бывшие эксклюзивы для PlayStation на ПК раньше, чем она делала это в последние несколько лет.
Ghost of Tsushima: Director's Cut уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.
Графлом там особо и не пахнет, да приятный глазу визуал, но не более
Середняк для FullHD: i5-12400 / 32GB RAM / RTX 4060 / SSD NVMe
Без апскейлинга, генерация DLSS+DLAA - хоть к ране прикладывай, всё летает.
Лучше бы ошибку "0x887a0006: DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG" исправили
За почти неделю не видел ни единого бага или лага, кроме зависания игры при выходе. На RTX 3080 12Gb + Ryzen 9 5900X полёт нормальный, настройки все на ультра в 1440
С нетерпением жду когда до конца допатчат.
А что там еще патчить игра идеально работает )
нет.
Что нет ?если да ) На моем ведре в 100фпс игра на высоких играется )
да, 160 без просадок
нет.