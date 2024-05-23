Поклонники "Тотали Спайс!" получат возможность сыграть в игру по любимому мультсериалу уже этой осенью

Уже этой осенью, 31 октября, поклонники франшизы смогут погрузиться в мир интриг, тайн и стильных гаджетов благодаря игре Totally Spies! Cyber Mission.

Этот проект, анонсированный ещё в апреле 2023 года, разрабатывается студией Balio Studio под издательством Microids и будет доступен на широком спектре платформ: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (через Steam). Причём если владельцы PlayStation и Switch смогут приобрести игру как в физическом, так и в цифровом формате, то на консолях Xbox и ПК Totally Spies! Cyber Mission выйдет исключительно в «цифре».

Игра предложит фанатам «Тотали Спайс!» совершенно новую, оригинальную историю, которая органично впишется в канву событий 7 сезона мультсериала. Этот сезон, к слову, вышел на экраны французских телевизоров 12 мая 2024 года.

В Totally Spies! Cyber Mission игроки смогут примерить на себя роль одной из трёх неподражаемых шпионок – очаровательной интеллектуалки Сэм, жизнерадостной модницы Кловер или спортивной и решительной Алекс. Выбрав свою героиню, вы окунётесь в атмосферу загадочного и манящего Сингапура – города, где каждая улочка хранит свои секреты, а за каждым поворотом поджидают непредсказуемые открытия.

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