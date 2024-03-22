"По словам инсайдера, в Resident Evil 9 будут элементы открытого мира "

Недавно было опубликовано сообщение от надежного источника о том, что две ожидаемые игры Monster Hunter Wilds и Resident Evil 9 от Capcom будут с открытым миром.

По данным инсайдера Dusk Golem, Capcom часто использует новые идеи в двух-трех играх, выходящих близко друг к другу. Например, ремейк Resident Evil 2 и Resident Evil 7, в которых использовался новый движок RE Engine, а затем он использовался в ремейках Resident Evil 3 Remake и Resident Evil 4. Он отметил, что Dragon's Dogma 2 расширила функцию RE Engine для игр с открытым миром, а двумя другими играми с включением этой функции, станут Resident Evil 9 и Monster Hunter Wilds.