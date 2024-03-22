"По словам инсайдера, в Resident Evil 9 будут элементы открытого мира "

Недавно было опубликовано сообщение от надежного источника о том, что две ожидаемые игры Monster Hunter Wilds и Resident Evil 9 от Capcom будут с открытым миром.
По данным инсайдера Dusk Golem, Capcom часто использует новые идеи в двух-трех играх, выходящих близко друг к другу. Например, ремейк Resident Evil 2 и Resident Evil 7, в которых использовался новый движок RE Engine, а затем он использовался в ремейках Resident Evil 3 Remake и Resident Evil 4. Он отметил, что Dragon's Dogma 2 расширила функцию RE Engine для игр с открытым миром, а двумя другими играми с включением этой функции, станут Resident Evil 9 и Monster Hunter Wilds.
Попахивает бредом эта серия как раз и ценна за счёт того что закрытые локации максимально качественно проработаны, с огромным удовольствием рассматриваешь и исследуешь каждую мелочь, ну и опять же это очень важно для жанра так как бои проходят на ограниченной территории, открытый мир тут нафиг не нужен.
да этот Голем трепло же
в 8ке уже большая локация для резика
Но она не сразу была вся доступна, отдельные зоны открывались постепенно и это давало выбор игроку - любители порыскать могли походить и поискать всякие секретики, а кому это не надо просто шли по сюжету.
Однако да, полноценный открытый мир игре не нужен от слова совсем.
такие вот эксперименты, особенно с Резидентом, могут всё испортить. Не нужен там открытый мир!
полностью согласен
Они его ужЕ испортили, подряд втыкнув в последние 2е номерные части -1е лицо.
Не соглашусь 7ка была глотком свежего воздуха для серии так как на 6й части уже надоела одна и та же концепция 3 игры подряд с одним геймплеем это 4 5 и 6
А если углубится то RE изначально хотели сделать от 1го лица но пришлось бы много чего урезать как геймплейно так и графически что бы PS1 тянула
А еще серия давно была от 1го лица начиная с 2000 года появилась серия Resident Evil Survivor в ней как раз было 1е лицо но от этого пострадала графика и геймплей
Так что мнение о том что RE7 первая игра в серии от 1го лица оно ошибочное
когда я вижу такие заголовки сразу понимаю что речь будет про Даска Голема, открываю новость и так оно есть, ну народ, камон уже, никакой он не инсайдер, уже много раз ловили его на лжи.
А вышки будут?
Проснулся! Они в прошлых частях уже были.
В ремейках что-то около того уже было, поглядим.
Нужно наоборот как можно больше камерных игр, а не вот этого всего.Вот например было бы здорово, если бы Capcom реализовали одну из старых задумок, согласно которой главгерои первой части возвращались в особняк, и оказывалось, что он не до конца разрушен, да к тому же ещё и обнаруживались ранее не посещённые места.Правда, сама задумка вроде как оказалась слухом, но звучит всё равно интересно.
Так они же и в восьмерке были
хз но 7 и 8 мне больше понравились чем 4ремейк и т.д. все таки тут больше хоррора ,а то резик превратился в какой то боевик с зомбами...
Главное чтобы опциональный вид от 3-го лица был как в 8-ке, только сразу на релизе. А вообще частично открытый мир для Резика было бы любопытно.
Нашли блин инсайдера. Я буду долго ржать когда даже подзаголовка "Апокалипсиса" не будет при анонсе игры не говоря уже обо всём трёпе, что уже наплёл этот голем и его "коллеги".
Если смогут сохранить хоррор и увлекательность последних игр я не против открытого мира в ре
Так и 8 был открыт мир не чего нового нет.
Единственно что нового это защита Denovu