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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.2 152 оценки

Resident Evil 9, по слухам, перенесена на конец 2025/начало 2026 года

butcher69
Новости

Компания Capcom добилась большого успеха с последними релизами Resident Evil. Хотя официального анонса еще не было, один из инсайдеров ранее сообщил, что разработчики работают над Resident Evil 9, которая будет анонсирована в ближайшее время.

Хотя ожидалось, что игра выйдет в следующем году, он же заявил, что Capcom отложила ее выход. По его словам, теперь она выйдет в конце 2025 или начале 2026 года.

Dusk Golem, известный инсайдер, вчера опубликовал твит, раскрывающий информацию о многих проектах франшизы Resident Evil.

Он предположил, что, хотя разработчики планировали выпустить Resident Evil 9 в начале 2025 года, они, возможно, уже не придерживаются этих планов. По его мнению, выход игры был перенесен на более поздний срок.

RE9 переносится на конец 2025/2026 года.

У Capcom, похоже, есть несколько проектов по этой серии, так что задержка Resident Evil 9 звучит вполне логично.

Намеки на ремейк Resident Evil 5 уже были найдены, а различные слухи и отчеты указывают на другие ремейки и спин-оффы в производстве. Таким образом, это может быть одной из причин того, что следующая часть основной серии задерживается дольше, чем ожидалось.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
TX ZX

Столько инсайдов за последнее время, которые противоречат друг другу

3
Whiplasher95

И постит их на этом сайте один и тот же чел.

6
PastoralUpton Whiplasher95

Утомил уже всех одно и тоже ежедневно постит

0
Floww

А в РЕ нет режима "много патронов и ресурсов"? Прост я терпеть не могу пульки экономить.

1
Pojejnik Ivan

Есть - трейнер называется.

2
Famiclone

Игра уже почти 20 лет как шутан не требующий экономить что либо на любой сложности

-3
Floww Pojejnik Ivan

не, эт читы. Я имею в виду легальные игровые режимы)

0
Floww Famiclone

хз играл в 8ку - там уже в самом начале меня задушнило вечное отсутствие патронов. Я поэтому РЕ и не люблю. Ну вы либо уже в шутер уходите и дайте норм патронов, либо в хоррор и вообще минимизируйте боевые столкновения. А то ни рыба, ни мясо.

0
Famiclone Floww

Значит так играешь. Кто-то и в условном калофдути умудряется остаться без боезапаса

0
Олег Фамилия

Вот там наверно графон и атмосфера будут топ. Надеюсь будут замки по типу как у Димитреску, или даже мрачнее.

1
Punisher1

Так он опроверг эту инфу недавно 🤣🤣🤣

0
DemoSqpeN

Опять новости)))) опять один думает, а другой предполагает, отправьте этого голема на сво кто нибудь!!!

0
JEKABRAZZ

По слухам, раскрыты первые подробности, по словам инсайдера, инсайдер поделился свежей информацией... 17 постов уже) И это только на RE9.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Ой, блеать, даже анонса не было, а этот клоун уже три раза менял свои "инсайды".

0
Dmitriy Rusty

Это прям что то новенькое когда переносят дату релиза на более поздний срок))удивили так удивили))я тоже поиграю в инсайдера) Даю слово что игра когда нибудь да выйдет!)так что вы не просто ждите а очень очень ждите прям ночами глаз не смыкайте это может случится в любой момент))хехе

0
Jarvis666

Ура, перенос! Надоело бесконечно играть в игры, которые выходят вовремя

0
Ashley33

февраль это будет, к бабке не ходи... Они всегда релизят что то в феврале последние годы

0
AlluringJake

Главное что бы РЕ9 был Резидентом а не Ван-Хелсингом часть 2(событие перед или после РЕ8).

0