Resident Evil 9, по слухам, перенесена на конец 2025/начало 2026 года

Компания Capcom добилась большого успеха с последними релизами Resident Evil. Хотя официального анонса еще не было, один из инсайдеров ранее сообщил, что разработчики работают над Resident Evil 9, которая будет анонсирована в ближайшее время.
Хотя ожидалось, что игра выйдет в следующем году, он же заявил, что Capcom отложила ее выход. По его словам, теперь она выйдет в конце 2025 или начале 2026 года.
Dusk Golem, известный инсайдер, вчера опубликовал твит, раскрывающий информацию о многих проектах франшизы Resident Evil.
Он предположил, что, хотя разработчики планировали выпустить Resident Evil 9 в начале 2025 года, они, возможно, уже не придерживаются этих планов. По его мнению, выход игры был перенесен на более поздний срок.
RE9 переносится на конец 2025/2026 года.
У Capcom, похоже, есть несколько проектов по этой серии, так что задержка Resident Evil 9 звучит вполне логично.
Намеки на ремейк Resident Evil 5 уже были найдены, а различные слухи и отчеты указывают на другие ремейки и спин-оффы в производстве. Таким образом, это может быть одной из причин того, что следующая часть основной серии задерживается дольше, чем ожидалось.
Столько инсайдов за последнее время, которые противоречат друг другу
И постит их на этом сайте один и тот же чел.
Утомил уже всех одно и тоже ежедневно постит
А в РЕ нет режима "много патронов и ресурсов"? Прост я терпеть не могу пульки экономить.
Есть - трейнер называется.
Игра уже почти 20 лет как шутан не требующий экономить что либо на любой сложности
не, эт читы. Я имею в виду легальные игровые режимы)
хз играл в 8ку - там уже в самом начале меня задушнило вечное отсутствие патронов. Я поэтому РЕ и не люблю. Ну вы либо уже в шутер уходите и дайте норм патронов, либо в хоррор и вообще минимизируйте боевые столкновения. А то ни рыба, ни мясо.
Значит так играешь. Кто-то и в условном калофдути умудряется остаться без боезапаса
Вот там наверно графон и атмосфера будут топ. Надеюсь будут замки по типу как у Димитреску, или даже мрачнее.
Так он опроверг эту инфу недавно 🤣🤣🤣
Опять новости)))) опять один думает, а другой предполагает, отправьте этого голема на сво кто нибудь!!!
По слухам, раскрыты первые подробности, по словам инсайдера, инсайдер поделился свежей информацией... 17 постов уже) И это только на RE9.
Ой, блеать, даже анонса не было, а этот клоун уже три раза менял свои "инсайды".
Это прям что то новенькое когда переносят дату релиза на более поздний срок))удивили так удивили))я тоже поиграю в инсайдера) Даю слово что игра когда нибудь да выйдет!)так что вы не просто ждите а очень очень ждите прям ночами глаз не смыкайте это может случится в любой момент))хехе
Ура, перенос! Надоело бесконечно играть в игры, которые выходят вовремя
февраль это будет, к бабке не ходи... Они всегда релизят что то в феврале последние годы
Главное что бы РЕ9 был Резидентом а не Ван-Хелсингом часть 2(событие перед или после РЕ8).