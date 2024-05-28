Resident Evil 9, по слухам, перенесена на конец 2025/начало 2026 года

Компания Capcom добилась большого успеха с последними релизами Resident Evil. Хотя официального анонса еще не было, один из инсайдеров ранее сообщил, что разработчики работают над Resident Evil 9, которая будет анонсирована в ближайшее время.

Хотя ожидалось, что игра выйдет в следующем году, он же заявил, что Capcom отложила ее выход. По его словам, теперь она выйдет в конце 2025 или начале 2026 года.

Dusk Golem, известный инсайдер, вчера опубликовал твит, раскрывающий информацию о многих проектах франшизы Resident Evil.

Он предположил, что, хотя разработчики планировали выпустить Resident Evil 9 в начале 2025 года, они, возможно, уже не придерживаются этих планов. По его мнению, выход игры был перенесен на более поздний срок.

RE9 переносится на конец 2025/2026 года.

У Capcom, похоже, есть несколько проектов по этой серии, так что задержка Resident Evil 9 звучит вполне логично.

Намеки на ремейк Resident Evil 5 уже были найдены, а различные слухи и отчеты указывают на другие ремейки и спин-оффы в производстве. Таким образом, это может быть одной из причин того, что следующая часть основной серии задерживается дольше, чем ожидалось.