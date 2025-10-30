ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 507 оценок

Capcom открыла предзаказы на Resident Evil Requiem в нескольких изданиях

monk70 monk70

Хотя до выхода Resident Evil Requiem 27 февраля 2026 года ещё есть время, предзаказ на последнюю часть культовой франшизы survival horror уже открыт на консолях и ПК. Более того, доступно несколько изданий, а для тех, кто купит игру до выхода, предусмотрен бонус за предзаказ.

Resident Evil Requiem будет доступна в стандартном и подарочном изданиях. Оформившие предзаказ получат костюм Грейс «Апокалипсис» в качестве бонуса.

Стандартное издание будет включать базовую игру по цене 69,99 долларов. Предзаказ уже доступен для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Издание Deluxe, в свою очередь, стоит 89,99 долларов для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК. Оно включает базовую игру в стилбуке, лентикулярную карту ограниченного тиража и набор контента, содержащий пять костюмов, четыре облика оружия, Фильтры для экрана, два брелока для оружия и дополнительные предметы, как показано на инфографике ниже.

Никита Дроздоvv

Вот лично у меня нет желания не то что делать предзаказ, а даже покупать активацию за 100 рублей нет желания абсолютно, так как в данный момент игра выглядит как симулятор ходьбы, а мне эти кошки-мышки абсолютно не интересны. Ближе к выходу я наверное изменю своё мнение, но в данный момент меня игра абсолютно не устраивает. К тому же, что сейчас предзаказывать? кота в мешке? Об игре ведь информации только нет, да и геймплея особо нет, кроме демки. А этой демке по моему месяца два три.

2
Darth Savitar

Цена хорошая. Думал дороже будет в Казахстане

1
BigTrain
1
Zick211

Интересно, кто придумал чтобы эти фильтры продавались в отдельном издании?))

1
DisturbedGenaro

кто купит мне предзаказ делюкс идишен тому 100 скину