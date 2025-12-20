Леон будет вооружен Томагавком в Resident Evil Requiem

Коси Наканиси (Koshi Nakanishi), геймдиректор Resident Evil Requiem, подтвердил, что топор, который был показан в руках Леона Скотта Кеннеди в конце трейлера на TGA, обязательно будет представлен в игровом процессе. По словам разработчика, Леон будет использовать Томагавк в качестве холодного оружия для ближнего боя.

Об этом геймдиректор рассказал в интервью порталу 4Gamer:

Этот топор был разработан для использования спецназом, и мы сделали его символом Леона. Таким образом, в ближнем бою игроки смогут использовать это оружие во время рукопашной схватки.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.