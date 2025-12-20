ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 568 оценок

Леон будет вооружен Томагавком в Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Коси Наканиси (Koshi Nakanishi), геймдиректор Resident Evil Requiem, подтвердил, что топор, который был показан в руках Леона Скотта Кеннеди в конце трейлера на TGA, обязательно будет представлен в игровом процессе. По словам разработчика, Леон будет использовать Томагавк в качестве холодного оружия для ближнего боя.

Об этом геймдиректор рассказал в интервью порталу 4Gamer:

Этот топор был разработан для использования спецназом, и мы сделали его символом Леона. Таким образом, в ближнем бою игроки смогут использовать это оружие во время рукопашной схватки.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Комментарии:  15
CyberDark

Отлично, дайте два!

4
kedmaker

дадут один в конце игры)

1
Александр Гоголев

Что отличного? Это же повесточка. Почему не секира викингов? А потому что повесточка, томогавк оружие индейцев. Леон ассоциирует себя индейцем. Вот и все. А вы это готовы сожрать.

1
Splatterhouse

так надо бонусы, что у нас теперь Льон!!!!!!!!!!!!!)

3
Snake Snaake Snaaaaaake

Бу Льон

3
Tommy451

Тайный злодей в игре будет некто Галина Бланка

2
Spillik

Че за "Льон"?

1
kedmaker

цветок такой)

Broad-mindedKostya

А Конопля Орешником

1
WerGC

топор без расчлененки бесполезен это так к слову

1
Jesse Faden

Опечаточка вышла)

1
Resplaytor

Cложно было догадаться )
У него ещё и бензопила будет судя по трейлеру, и не удивлюсь если бесконечная в какой ни будь нг+

Авраам Линкольн
Ок, а Грейс чем будет вооружена? Огромным черным дилдо? И им же она проломит череп Леону, который если судить по последним новостям, сильно заражён и в финале игры мутирует в страшного монстра! Достойный финал для культового персонажа.

itzendixog

это тоже второй финал и первый не очень достойный был.

itzendixog

ура томагавком парировать бензопилу, огромную пятереметровую руку финального босса во второй стадии все что движется