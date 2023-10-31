В сети показали, насколько отличается графика Resident Evil Village на iPhone и PS5

Версия Resident Evil Village для iOS уже доступна для покупки, и на iPhone 15 Pro она выглядит почти так же хорошо, как на PS5. Автор YouTube-канала "Cycu1" опубликовал видеоролик, в котором он сравнивает iOS-версию Resident Evil Village с версией для PS5. При этом на PS5 был отключен режим трассировки лучей, а на iOS - включен режим приоритета изображения.
Как видно из видеоролика, качество графики в версии для iOS просто потрясающее. По сравнению с версией для PS5 детализация здесь немного хуже, но в целом все выглядит достаточно хорошо. В комментариях некоторые люди говорят: "Отлично, наступила новая эра мобильных игр, но мобильным телефонам нужно лучшее охлаждение".
Напомним, что Resident Evil Village продается по цене 1140 рублей, при этом игроки могут играть в начальную часть игры бесплатно. В перспективе на iOS также будет портирован ремейк Resident Evil 4.
Ну графон впечатлиющий для мобильного гейминга. Правда зачем вообще? Если кто-то может себе позволить айфон15 про, то он скорее купит топовый комп или топ консоль и там уже поиграет
В дороге прикольно в такое поиграть
в дороге для игр приемлемо иметь Стим Дек или Сыч
у уличном сортире зимой ништяк, жопа замерзла - можно будет этой кипяточной лопатой отогревать прикладывая как грелку .
Температура лопаты то будет небось , минут за 10-15 игры под 60-70 градусов
Трудно наверно будет играть владельцам айфонов , держа в руках раскаленный кирпич , либо ставить его на подставку охлаждающую и подключать джойстик, но тогда вопрос: почему бы не поиграть на приставке или пк, ведь их можно и сильно дешевле айфона купить.
Просто пиар ятелефона.
iPhone 15 Pro Max перегревается и сбрасывает мощность до уровня 14
Кроме того, при запуске игры Resident Evil Village на iPhone 15 Pro Max производительность устройства резко снижается, а частота кадров падает с 40 до 30 FPS.