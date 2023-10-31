В сети показали, насколько отличается графика Resident Evil Village на iPhone и PS5

Версия Resident Evil Village для iOS уже доступна для покупки, и на iPhone 15 Pro она выглядит почти так же хорошо, как на PS5. Автор YouTube-канала "Cycu1" опубликовал видеоролик, в котором он сравнивает iOS-версию Resident Evil Village с версией для PS5. При этом на PS5 был отключен режим трассировки лучей, а на iOS - включен режим приоритета изображения.

Как видно из видеоролика, качество графики в версии для iOS просто потрясающее. По сравнению с версией для PS5 детализация здесь немного хуже, но в целом все выглядит достаточно хорошо. В комментариях некоторые люди говорят: "Отлично, наступила новая эра мобильных игр, но мобильным телефонам нужно лучшее охлаждение".

Напомним, что Resident Evil Village продается по цене 1140 рублей, при этом игроки могут играть в начальную часть игры бесплатно. В перспективе на iOS также будет портирован ремейк Resident Evil 4.