Игроки хотят, чтобы Sony вернула серию Resistance

После того как Resistance: Retribution появилась в рамках подписок PS Plus Premium и Extra, поклонники серии Resistance захотели получить ее обновление. Серия Resistance когда-то считалась флагманом консоли PlayStation. Так что нет ничего удивительного в том, что часть геймеров очень сильно хочет, чтобы Sony выпустила ремейк исчезнувшей серии.
По крайней мере, об этом можно судить по вышеупомянутому, ныне удаленному посту на Reddit. В нем фанаты прежде всего отметили успешный многопользовательский режим Resistance 2, хотя они также испытывают ностальгию по сюжетной кампании и другим частям.
Так есть ли шанс, что Sony все-таки возьмется за обновление Resistance? Скорее всего, нет - Resistance 3 вышла более 10 лет назад, в 2011 году. То есть серия полностью пропустила поколение PS4. Не улучшила ситуацию и Resistance: Burning Skies. Эта игра была принята очень тепло, однако ее выпустили для еще более заброшенной консоли - PS Vita.
Впрочем, мечтать не вредно, даже если в итоге из этого ничего не выйдет. Особенно учитывая, что Killzone, которая с 2013 года лежит в морозилке, по-прежнему ждет своей очереди.
Было бы здорово еще заиметь ремастеры серии Infamous и little big planet. В своё время ради них и покупалась консоль.
Жду infamous second son на пк с 15 года) надеюсь в этом году портанут на пк
согласен.
Хоть какой нибудь шутан, сколько можно клепать от третьего лица. Щас вообще по марвел хрючеву упоролись.
Тренд игр от 1го лица задали чуваки из cd project, сейчас вижу мини бум на такую камеру, молодцы реды, Как раз обновил комп и стал бояром, бросив свою мыловарню ps4
Кто-нибудь запускал Resistance 3 на PS5? Играбельно?
Конечно, идеально работает в 4к/60 ФПС
Правда только на эмуляторе пс3
Хотим
Тоже с детства мечтал поиграть, мощный лор и концепция игры. Очень нравится новая политика сони, игры для всех. Надо строить мосты а не наоборот, жалко тех геймеров что не успели заюзать хорошие экзы сони
Ну вообще resistance был таким среднячком на 6 баллов. Единственное чем запомнилась, что герой третий части убивает героя второй и погоня на поезде из трёшки