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Resistance: Fall of Man 14.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.1 79 оценок

Игроки хотят, чтобы Sony вернула серию Resistance

Gruz_
Новости

После того как Resistance: Retribution появилась в рамках подписок PS Plus Premium и Extra, поклонники серии Resistance захотели получить ее обновление. Серия Resistance когда-то считалась флагманом консоли PlayStation. Так что нет ничего удивительного в том, что часть геймеров очень сильно хочет, чтобы Sony выпустила ремейк исчезнувшей серии.

По крайней мере, об этом можно судить по вышеупомянутому, ныне удаленному посту на Reddit. В нем фанаты прежде всего отметили успешный многопользовательский режим Resistance 2, хотя они также испытывают ностальгию по сюжетной кампании и другим частям.

Так есть ли шанс, что Sony все-таки возьмется за обновление Resistance? Скорее всего, нет - Resistance 3 вышла более 10 лет назад, в 2011 году. То есть серия полностью пропустила поколение PS4. Не улучшила ситуацию и Resistance: Burning Skies. Эта игра была принята очень тепло, однако ее выпустили для еще более заброшенной консоли - PS Vita.

Впрочем, мечтать не вредно, даже если в итоге из этого ничего не выйдет. Особенно учитывая, что Killzone, которая с 2013 года лежит в морозилке, по-прежнему ждет своей очереди.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Lev Lev

Было бы здорово еще заиметь ремастеры серии Infamous и little big planet. В своё время ради них и покупалась консоль.

11
Kirill_2008G

Жду infamous second son на пк с 15 года) надеюсь в этом году портанут на пк

4
jax baron Kirill_2008G

согласен.

0
-Zion-

Хоть какой нибудь шутан, сколько можно клепать от третьего лица. Щас вообще по марвел хрючеву упоролись.

1
tstrekalovsky

Тренд игр от 1го лица задали чуваки из cd project, сейчас вижу мини бум на такую камеру, молодцы реды, Как раз обновил комп и стал бояром, бросив свою мыловарню ps4

0
Gradient_Zero

Кто-нибудь запускал Resistance 3 на PS5? Играбельно?

0
agula98

Конечно, идеально работает в 4к/60 ФПС

Спойлер

Правда только на эмуляторе пс3

0
-zotik-

Хотим

0
tstrekalovsky

Тоже с детства мечтал поиграть, мощный лор и концепция игры. Очень нравится новая политика сони, игры для всех. Надо строить мосты а не наоборот, жалко тех геймеров что не успели заюзать хорошие экзы сони

0
Коля Кощей

Ну вообще resistance был таким среднячком на 6 баллов. Единственное чем запомнилась, что герой третий части убивает героя второй и погоня на поезде из трёшки

-3