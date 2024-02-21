Игроки хотят, чтобы Sony вернула серию Resistance

Научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный Insomniac Games и изданный Sony Computer Entertainment эксклюзивно для PlayStation 3. Вас ждёт альтернативная история, где не было никакой Второй мировой войны, и мир столкнулся с другой угрозой — инопланетным вторжением таинственных существ, называемых Химерами. Игроки в роли сержанта Натана Хейла должны сражаться с Химерами и попытаться раскрыть тайны их происхождения, чтобы спасти человечество.

Игра содержит широкий арсенал оружия, включая как традиционные, так и футуристические виды, которые обеспечивают различные стратегии и тактики на поле боя. Во время прохождения игроки сталкиваются с разнообразными типами Химер, каждый из которых представляет свой набор угроз и требует разных подходов к сражениям.

Кроме одиночной кампании, Resistance: Fall of Man предлагает многопользовательский режим, в котором игроки могут сражаться друг с другом в различных аренах и на различных картах. Многопользовательский режим поддерживает до 40 игроков одновременно. Присутствует и кооперативный оффлайновый режим игры в виде разделённого экрана.