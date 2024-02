Noclip выпустил документалку о серии The Secret of Monkey Island

YouTube-канал Noclip представил длинный, более полутора часов, документальный фильм, посвященный серии The Secret of Monkey Island. Документальный фильм подробно рассказывает о серии, доводя ее до Return to Monkey Island, вышедшей в 2023 году и встреченной сообществом с некоторым недовольством.

Как появилась первая игра The Secret of Monkey Island? Как было решено развивать серию? Почему спустя столько лет ее снова решили создать? На эти и многие другие вопросы вы получите ответы, посмотрев видео, одно из самых полных в истории.

В документальный фильм включены интервью с разработчиками и персонажами, причастными к серии, включая автора Рона Гилберта. Короче говоря, мы рекомендуем вам посмотреть его целиком, чтобы узнать один из величайших шедевров человечества немного лучше (ну да ладно, давайте преувеличим).

Для тех, кто не в курсе, серия Monkey Island рассказывает о Гайбраше Трипвуде, пареньке, который хочет стать грозным пиратом и попадает в бесчисленные приключения, среди которых пираты-призраки, трехголовые обезьяны, конкурсы плевков и все такое.