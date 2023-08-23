В ранний доступ вышла игра про гонки по горным дорогам Гонконга - Rev to Vertex

Откройте для себя красочные холмы и блестящий мегаполис Гонконга. Персонализируйте свой автомобиль и демонстрируйте эффектные дрифты. В R2V вы не соревнуетесь за первое место на финише, как в ралли или гоночной игре. Вы вступаете в дуэль с конкурирующими уличными гонщиками. Разгоняйтесь на спусках и уличных треках. Оставляйте соперников позади, пока ваш задний фонарь не скроется из их видимости, чтобы одержать победу.

В R2V вам доступна огромная коллекция автомобилей и возможность полностью модифицировать и настраивать свои машины.