В ранний доступ вышла игра про гонки по горным дорогам Гонконга - Rev to Vertex

Rev to Vertex — это новый гоночный симулятор, действие которого разворачивается на неизведанных холмах и улицах Гонконга. В отличие от большинства гоночных игр, в Rev to Vertex цель состоит в том, чтобы уйти от преследующего соперника, победа присуждается после достижения определенного отрыва, до тех пор пока ваш задний фонарь не исчезнет из поля зрения вашего противника. Представлена обширная коллекция автомобилей, возможность полностью настраивать и модифицировать свои машины. Для создания точных трасс Гонконга были использованы геоданные. Доступна демоверсия.
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об игре
Rev to Vertex 22.08.2023
5.4 20 оценок
22.08.2023 PC
Официальный сайт: https://www.rev2vertex.com/
Разработчик: PLUTONIZATION
Издатель: Z-Challenger
5.4/10 Пользователи (20)
60/100 Steam
Откройте для себя красочные холмы и блестящий мегаполис Гонконга. Персонализируйте свой автомобиль и демонстрируйте эффектные дрифты. В R2V вы не соревнуетесь за первое место на финише, как в ралли или гоночной игре. Вы вступаете в дуэль с конкурирующими уличными гонщиками. Разгоняйтесь на спусках и уличных треках. Оставляйте соперников позади, пока ваш задний фонарь не скроется из их видимости, чтобы одержать победу.
В R2V вам доступна огромная коллекция автомобилей и возможность полностью модифицировать и настраивать свои машины.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i5-4200U
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)
Интернет-подключение: широкополосное
Процессор: Intel Core i5-4200U
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)
Интернет-подключение: широкополосное
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i7-11700F
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080
Оперативная память: 32 ГБ
Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-11700F
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080
Оперативная память: 32 ГБ
Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
22.08.2023
Два рубля серьёзно!