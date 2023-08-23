на главную
об игре
Rev to Vertex 22.08.2023
5.4 20 оценок

В ранний доступ вышла игра про гонки по горным дорогам Гонконга - Rev to Vertex

©
Pavel Rally
Новости

Rev to Vertex — это новый гоночный симулятор, действие которого разворачивается на неизведанных холмах и улицах Гонконга. В отличие от большинства гоночных игр, в Rev to Vertex цель состоит в том, чтобы уйти от преследующего соперника, победа присуждается после достижения определенного отрыва, до тех пор пока ваш задний фонарь не исчезнет из поля зрения вашего противника. Представлена обширная коллекция автомобилей, возможность полностью настраивать и модифицировать свои машины. Для создания точных трасс Гонконга были использованы геоданные. Доступна демоверсия.

-2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий