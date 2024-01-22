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REVEIL 06.03.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.9 11 оценок

Daedalic представила новый трейлер психологического хоррора REVEIL

butcher69
Новости

Daedalic представила новый трейлер атмосферного психологического хоррора REVEIL. Ролик, помимо новых кадров из игры, раскрыл дату релиза. REVEIL выйдет на PC, PS5 и Xbox 6 марта 2024 года.

В Reveil игрок погружается в мир, который пропитан вниманием к деталям и где границы между реальностью и иллюзией становятся размытыми. Сеттинг представляет собой тщательно оркестрованное окружение, вдохновленное атмосферой цирка 60-х годов, которое вскоре приобретает сюрреалистические черты. Оказавшись в водовороте обманчивых впечатлений, обрывков памяти и таинственных видений, игроку предстоит погрузиться в самые глубины этого удивительного мира.

Игра создает атмосферу, где реальность переплетается с фантазией, а каждая деталь внимательно проработана, чтобы вызвать у игрока чувство неопределенности и таинственности. Весь сеттинг напоминает цирковую атмосферу 60-х годов, но с добавлением сюрреалистических элементов, что создает уникальный и захватывающий мир.

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