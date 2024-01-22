Daedalic представила новый трейлер психологического хоррора REVEIL

Daedalic представила новый трейлер атмосферного психологического хоррора REVEIL. Ролик, помимо новых кадров из игры, раскрыл дату релиза. REVEIL выйдет на PC, PS5 и Xbox 6 марта 2024 года.

В Reveil игрок погружается в мир, который пропитан вниманием к деталям и где границы между реальностью и иллюзией становятся размытыми. Сеттинг представляет собой тщательно оркестрованное окружение, вдохновленное атмосферой цирка 60-х годов, которое вскоре приобретает сюрреалистические черты. Оказавшись в водовороте обманчивых впечатлений, обрывков памяти и таинственных видений, игроку предстоит погрузиться в самые глубины этого удивительного мира.

Игра создает атмосферу, где реальность переплетается с фантазией, а каждая деталь внимательно проработана, чтобы вызвать у игрока чувство неопределенности и таинственности. Весь сеттинг напоминает цирковую атмосферу 60-х годов, но с добавлением сюрреалистических элементов, что создает уникальный и захватывающий мир.