Анонсирована Revenant Hill - новая игра, от создателей Night in the Woods ©

Во время сегодняшнего мероприятия PlayStation команда The Glory Society, подарившая игрокам уютную адвенчуру Night in the Woods, представила свой новый проект — Revenant Hill.

Благодаря художественному стилю, который максимально похож на использованный в Night in the Woods главная героиня Twigs сильно напоминает Мэй из Night In The Woods, только ведущая себя как обычная кошка. Из трейлера Revenant Hill можно сделать вывод, что игровой процесс будет максимально сосредоточен на исследовании локаций.

В блоге PlayStation есть информация, что действие игры происходит в 1919 году. Сюжетная завязка такова: После того, как сарай, в котором он жил, сгорел, кот Твигс поселился в мокром бревне возле заброшенного кладбища. Когда сова с соседнего холма начинает требовать арендную плату, Твигс должен найти способ свести концы с концами. Но с каждой минутой его жизнь становится все сложнее.

По словам разработчиков, в игре также будет все: от выращивания сельскохозяйственных культур до проведения невероятных вечеринок для ведьм и демонов и других вещей, у которых нет имен. Даты выхода у игры, увы, нет.