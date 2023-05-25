Анонсирована Revenant Hill - новая игра, от создателей Night in the Woods

Во время сегодняшнего мероприятия PlayStation команда The Glory Society, подарившая игрокам уютную адвенчуру Night in the Woods, представила свой новый проект — Revenant Hill.
Благодаря художественному стилю, который максимально похож на использованный в Night in the Woods главная героиня Twigs сильно напоминает Мэй из Night In The Woods, только ведущая себя как обычная кошка. Из трейлера Revenant Hill можно сделать вывод, что игровой процесс будет максимально сосредоточен на исследовании локаций.
В блоге PlayStation есть информация, что действие игры происходит в 1919 году. Сюжетная завязка такова: После того, как сарай, в котором он жил, сгорел, кот Твигс поселился в мокром бревне возле заброшенного кладбища. Когда сова с соседнего холма начинает требовать арендную плату, Твигс должен найти способ свести концы с концами. Но с каждой минутой его жизнь становится все сложнее.
По словам разработчиков, в игре также будет все: от выращивания сельскохозяйственных культур до проведения невероятных вечеринок для ведьм и демонов и других вещей, у которых нет имен. Даты выхода у игры, увы, нет.
Чувствую потоки коричневого в сторону игры
довели человека до суицида
Учитывая для чего делался нитв в своё время и чего стоят слова авторов уже данной студии. Да - и это я считаю в отличии от остальных ситуаций, когда игру поливают нечистотами по инфо поводу о "цветных" Весьма уместным. Потому что это аморально ну как минимум.
Алек Холовка видимо сидит в конце у дерева, ага.
Типичная лицемерная конторка с "друзьями".
Такое себе, если не читать аннотацию, то может сложиться ошибочное представление о возможном спин-оффе Night In The Woods. На деле же какая-то каша, и для того чтоб придать ей вес и вызвать интерес добавили знакомые образы. Не то я рассчитывал увидеть спустя три года.
Только назывались они тогда Infinite Fall, Glory Society -- отмежевавшаяся "правильная" часть той команды.
Дядь, ,в glory society и входит и Беттани и Робсон - это и был весь тогда состав IF, если не считать Холовки и издательства. Напомню что обвинение в адрес Холовки от лица их "дружного рабочего коллектива" Утвердил Робсон и - цитата "Мы серьезно относимся к таким обвинениям как команда" Было с его уст. Так что со всей уверенностью можно заявить что это глумеж над трупом, при чем так подозреваю переименовали они студию только для того, что бы не вызывать ассоциации с тем инцидентом. В общем будь то хоть теперь трижды "искренняя". - В игре уже та самая магия, которая была в NitW работать не будет, ввиду того что все знают чего стоят слова авторов данного произведения. Я бы заметил так же - что если бы Холовка не наложил на себя руки, я считаю что перестать бойкотировать данную студию не следовало вообще, ввиду того что они ведут себя откровенно говоря аморально, и их запал на то что они делают игру исходя из эмоций, никак не коррелируется с реальностью происходящего. Это больше похоже на попытку получить удобное портфолио .