Фанаты Night in the Woods подумали, что кто-то без разрешения использует иллюстрации для создания Revenant Hill

Один из разработчиков игры Night in the Woods получил сообщения от фанатов с вопросом, не украдены ли у них иллюстрации к недавно анонсированной игре Revenant Hill - после того, как фанаты не поняли, что обе игры делает один и тот же человек.
Скотт Бенсон, основатель Infinite Fall - разработчика Night in the Woods - поделился следующим: "Несколько человек сообщили мне, что в только что анонсированной игре [Revenant Hill] есть кот, подозрительно похожий на нарисованного мной, и я хотел бы сказать вам спасибо, бдительные герои, вы можете расслабится".
Путаница заключается в том, что Revenant Hill похожа на Night in the Woods, но разрабатывается The Glory Society. Если бы вы не знали, что The Glory Society - это новая студия Бенсона, вы могли бы подумать, что кто-то пытается скопировать ставший культовым дизайн кота Бенсона. К счастью, это просто еще одна работа Бенсона, сделанная другой группой людей.
Если вы пропустили, Revenant Hill была анонсирована во время PlayStation Showcase в начале этой недели, и, как следует из сообщений выше, ее художественный стиль очень похож на Night in the Woods. Однако не поймите неправильно, это совершенно другая игра, созданная совершенно новой студией и никак не связанная с игрой 2017 года. Единственное, что сейчас связывает эти игры, это то, что в обеих есть играбельная кошка похожая на Мэй Боровски.
Дата выхода Revenant Hill пока не известна, известно лишь, что она выйдет в 2024 году. К счастью, у нас есть примерное представление о том, чем будут заниматься игроки, когда придет время. Как сообщает PlayStation Blog, действие Revenant Hill происходит в 1919 году, и игрокам предстоит взять на себя роль кота Твигса, который будет работать над тем, чтобы стать знакомым ведьмы и создать вокруг себя общину.
Напомню, что это те "друзья" которые Холовку кинули. Видимо по этому сменили компанию. Я смотрю, память у людей коротка.
Коротка, к сожалению. Считаю до сих пор оскорблением и глумежом над трупом после этого анонса, бесчеловечно это. Хотя первоначально они писали что свернули две игры. Если эта даже и разрабатывается как "извинение" в чём я сильно сомневаюсь, осознавая тот момент, чего стоят их слова про "дружбу" и заикание что у них это не студии - а круг по созданию игр по интересу. Короче бойкотирую Бенсона и Хокенберри как это принято на западе, вот они реально заслуживают социального порицания и реакции от социального института..