Фанаты Night in the Woods подумали, что кто-то без разрешения использует иллюстрации для создания Revenant Hill ©

Один из разработчиков игры Night in the Woods получил сообщения от фанатов с вопросом, не украдены ли у них иллюстрации к недавно анонсированной игре Revenant Hill - после того, как фанаты не поняли, что обе игры делает один и тот же человек.

Скотт Бенсон, основатель Infinite Fall - разработчика Night in the Woods - поделился следующим: "Несколько человек сообщили мне, что в только что анонсированной игре [Revenant Hill] есть кот, подозрительно похожий на нарисованного мной, и я хотел бы сказать вам спасибо, бдительные герои, вы можете расслабится".

Путаница заключается в том, что Revenant Hill похожа на Night in the Woods, но разрабатывается The Glory Society. Если бы вы не знали, что The Glory Society - это новая студия Бенсона, вы могли бы подумать, что кто-то пытается скопировать ставший культовым дизайн кота Бенсона. К счастью, это просто еще одна работа Бенсона, сделанная другой группой людей.

Если вы пропустили, Revenant Hill была анонсирована во время PlayStation Showcase в начале этой недели, и, как следует из сообщений выше, ее художественный стиль очень похож на Night in the Woods. Однако не поймите неправильно, это совершенно другая игра, созданная совершенно новой студией и никак не связанная с игрой 2017 года. Единственное, что сейчас связывает эти игры, это то, что в обеих есть играбельная кошка похожая на Мэй Боровски.

Дата выхода Revenant Hill пока не известна, известно лишь, что она выйдет в 2024 году. К счастью, у нас есть примерное представление о том, чем будут заниматься игроки, когда придет время. Как сообщает PlayStation Blog, действие Revenant Hill происходит в 1919 году, и игрокам предстоит взять на себя роль кота Твигса, который будет работать над тем, чтобы стать знакомым ведьмы и создать вокруг себя общину.