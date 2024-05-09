Молодая студия из Казахстана представила мрачный биопанк-шутер Reverb

Не так давно в Казахстане образовалась новая студия под названием Echo Games Lab, в которую вошли целый ряд талантливых разработчиков. Сегодня они анонсировали свой первый проект, который удивляет крайне необычным визуальным стилем, а также интригует интересным геймплеем. Встречайте многопользовательский биопанк-шутер Reverb, где вам придется бороться за место в общей эволюции.
Как сообщают разработчики, Reverb перенесет игроков в мрачную вселенную, где идет борьба между организмами за эволюцию. Сеттинг и визуальный стиль были вдохновлены жанром биопанка, а также его некоторыми подвидами. Такое решение авторов позволит создать в игре уникальное художественное оформление, которое сочетает в себе живые организмы и функциональные механизмы.
Главной целью игроков станет уничтожение ваших конкурентов по эволюции. По ходу игры вы можете собирать органы существ и другие ресурсы, которые можно потратить на улучшение снаряжения, персонажа и собственного убежища. Заниматься добычей этих ресурсов нужно будет во время специальных вылазок, которые проходят одновременно с другими игроками. Разработчики описывают весь игровой процесс как классический многопользовательский экшн-шутер с видом от первого лица, где у игроков есть масса дополнительных возможностей.
В первую очередь мы решили рискнуть и сделать стелс шутер, в котором невидимость – это не редкий, расходуемый параметр, а постоянный. Хотим попробовать геймплей полной невидимости, который по нашим данным пока нигде не использовался. Понятно, что такой подход – рискованный, но нам он нравится. Возможно понравится и другим.
Еще мы хотим создать не просто монстров-NPC расставленных на точках респавна, а именно экосистему, которая будет эволюционировать и развиваться от действия игрока.
Основные сражения будут проходить на карте, которая представляет собой не плоскость с ландшафтом, а трехмерную поверхность с вертикальным геймплеем, с возможностью перемещения по нескольким осям поверхностей, включая перемещение вверх ногами.
Так же мы имеем в перспективе крайне интересное анти-чит решение, о котором пока не хотим заявлять, так как ждем, когда сможем сказать об этом уверенно.
— заявили в Echo Games Lab.
Уникальной особенностью Reverb станет эффект реверберации - невидимость игроков. Все игроки, участвующие в матче, находятся в состоянии невидимости до момента получения урона. Любой полученный урон или шум подсвечивает игрока или часть его тела, делая его заметной целью для других игроков.
В Echo Games Lab очень надеются выпустить шутер до конца 2024 года. Reverb будет доступна на ПК в Steam и, возможно, VK play. Разработчики еще не определились с ценой игры, но она точно не будет продаваться дороже 20$.
Опять Гигер
Что значит опять? Вообще-то подобных игр крайне мало, так что "опять" тут неуместно. По больше бы игр в этом стиле.
Ну Scorn по началу было "вау", а под конец "Да когда же ты закончишься"...
Надеемся что тут будет больше разнообразия.
Scorn сам по себе (вне контекста от Гигера) уныл по геимплею. Геимплей буквально разваливается ещё в первые 30 минут. Как шутер Scorn архиплох, как хоррор он не работает, при этом, авторы пытались в пазлы. Не рыба, ни мясо.
Т.е. вам 4 часа даже много было? А то срали все подряд что мало, определитесь уже
Многопользовательский шутер. Ясно, не надо. // Артём Ганник-Атаракс
Scorn ты ли это?
Только шкурка от него, в остальном это тот же тарков, с некоторыми отличиями.
О! У смуты появился конкурент - как ни как в одном жанре работаю "бюджетпил" .
Идея и графен интересная, по первым кадрам смахивает по стилю, смесь Scorn + Warframe.
Тут судя по всему не Scorn + Warframe, а скорее Scorn + Tarkov. Там говорится про матчи, значит, скорее всего, это будет PvP сессионка с выносом ресурсов из матча с последующей прокачкой в лобби.
опять многопользовательские дрочильни делают. когда ж люди нажрутся этого.
опять дерьмо какое то
Снова сетевая дрочильня // Ник Ник
однозначно это нужно играть под кумысом
Я надеюсь это не те якутские разработчики Fantastics, которые переехали в
Беспотновая игрушка
Эээ брат, набери поиск "биопанк шутер" - там будет казах!
Видимо их имена и места работы засекречены.
Очередное дно,не верю!
Ага ага)
warframe ты ли это
Похожа на Скорн. Те ли буряты выпускают игру)
Будем есть лошадей, запивая кумысом🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ну хз. Серая каша какая-то.
Не то что ваши мутные смуты.
Выглядит как попытки моделирования в тридэ?
Кодзима стайл.
Скорее: Ноунеймы из Казахстана анонсировали свой проект в Steam
не вывезут парни, молодая студия не потянет - это слишком сложный проект. но интересно будет понаблюдать за ходом разработки и собственно увидеть конечный (хотелось бы не конченный) продукт.
Чё не вывезут? Инди-шутан? Это у кого-то проблемы с ожиданием.
"УХХХ ИГРА ИЗ СНГ ОО ВСЁ ИГРА ГОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЛУЧШЕ СВЕДЬМОКА 3 И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ТРИПЛ ЕЙ ПРОДУКТОВ".
Выйдет самый стандартный коридорный шутан, коих уже сотни.
ты нормальный? при чем здесь СНГ? студия ноунеймов не сможет выдать достойный проект 99%. ты читал саму новость, что парни хотят осуществить?
По ходу это у тебя проблемы с нормальностью, раз гарантируешь им провал, не зная при этом абсолютно ничего о их навыках. То, что студия только создана никак не отражает профессионализм её разработчиков. Если у них нормально укомплектованная команда и есть соответствующие навыки, то у них имеются вполне себе реальные шансы выдать хороший продукт. Другой вопрос не очередная ли это акция по распилу бабла? Вон смута тоже грозилась убить ведьмаков и иже с ними. В итоге за пол лярда жиденько так обделалась. Не надо судить преждевременно, подождём выхода игры.
конечно! поживем - увидим.
Чё то всех пробило на биопанк, не ну это хорошо вот качественно ли это будет не думаю. // Алексей Пустовалов
ни чё се заявочки, будем посмотреть
Да тут вообще вагон амбиций, и попахивает звездежом про систему симуляции и миграции монстров из вонялкера. На деле если и состоится релиз, то будет что то криво слизанное с Remnant и кучи проектов + своя фишка c невидимостью. Насколько это всё успешно- никто из инвесторов не рискнёт вкладываться. Думаю китайцы не придут с деньгами, как в случае с Atomic Heart.
не могу ни чем крыть, в последнее время амбиций у всех полно но на поверку около скамное оно, да и вера в отечественный геймдев в последнее время трещит по швам, даже вон Бубубуянов с тарковым обкекался.