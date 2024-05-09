Молодая студия из Казахстана представила мрачный биопанк-шутер Reverb

Не так давно в Казахстане образовалась новая студия под названием Echo Games Lab, в которую вошли целый ряд талантливых разработчиков. Сегодня они анонсировали свой первый проект, который удивляет крайне необычным визуальным стилем, а также интригует интересным геймплеем. Встречайте многопользовательский биопанк-шутер Reverb, где вам придется бороться за место в общей эволюции.

Как сообщают разработчики, Reverb перенесет игроков в мрачную вселенную, где идет борьба между организмами за эволюцию. Сеттинг и визуальный стиль были вдохновлены жанром биопанка, а также его некоторыми подвидами. Такое решение авторов позволит создать в игре уникальное художественное оформление, которое сочетает в себе живые организмы и функциональные механизмы.

Главной целью игроков станет уничтожение ваших конкурентов по эволюции. По ходу игры вы можете собирать органы существ и другие ресурсы, которые можно потратить на улучшение снаряжения, персонажа и собственного убежища. Заниматься добычей этих ресурсов нужно будет во время специальных вылазок, которые проходят одновременно с другими игроками. Разработчики описывают весь игровой процесс как классический многопользовательский экшн-шутер с видом от первого лица, где у игроков есть масса дополнительных возможностей.

В первую очередь мы решили рискнуть и сделать стелс шутер, в котором невидимость – это не редкий, расходуемый параметр, а постоянный. Хотим попробовать геймплей полной невидимости, который по нашим данным пока нигде не использовался. Понятно, что такой подход – рискованный, но нам он нравится. Возможно понравится и другим.

Еще мы хотим создать не просто монстров-NPC расставленных на точках респавна, а именно экосистему, которая будет эволюционировать и развиваться от действия игрока.



Основные сражения будут проходить на карте, которая представляет собой не плоскость с ландшафтом, а трехмерную поверхность с вертикальным геймплеем, с возможностью перемещения по нескольким осям поверхностей, включая перемещение вверх ногами.



Так же мы имеем в перспективе крайне интересное анти-чит решение, о котором пока не хотим заявлять, так как ждем, когда сможем сказать об этом уверенно.

— заявили в Echo Games Lab.

Уникальной особенностью Reverb станет эффект реверберации - невидимость игроков. Все игроки, участвующие в матче, находятся в состоянии невидимости до момента получения урона. Любой полученный урон или шум подсвечивает игрока или часть его тела, делая его заметной целью для других игроков.

В Echo Games Lab очень надеются выпустить шутер до конца 2024 года. Reverb будет доступна на ПК в Steam и, возможно, VK play. Разработчики еще не определились с ценой игры, но она точно не будет продаваться дороже 20$.