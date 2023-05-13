Riftbound получила обновление Summoner's Path с режимом Roguelite ©

Riftbound: Summoner’s Path — это новый поворот в оригинальной динамичной игре, предлагающий два новых игровых режима: приключение в жанре roguelite и бесконечное выживание. Игроки могут продолжить борьбу со своими любимыми элементалями, используя новые заклинания, улучшения, врагов и встречи. Это масштабное обновление предлагает динамичную стратегию для новых игроков и более динамичный игровой процесс для нынешних поклонников.

Осваивая элементы огня, воздуха, воды, земли и эфира, игроки могут создавать свой арсенал заклинаний, эволюций и улучшений, сражаясь с продвинутыми и новыми смертоносными врагами. Исследуйте сражения, меняющие стратегию, находите редкие заклинания, смешивайте и подбирайте улучшения, меняющие ход боя, и даже делайте покупки в магическом магазине, чтобы создать непревзойденную боевую силу для победы над нежитью.

Riftbound: Summoner’s Path предлагает бесконечную возможность повторного прохождения, регулируемую сложность и систему прогресса, позволяющую игрокам зарабатывать драгоценные камни и открывать бонусы, помогающие им продвигаться дальше. С добавленными мутаторами, которые бросают вызов игрокам в битвах, которые благоприятствуют врагу, это обновление обещает удерживать игроков часами.

Кроме того, с добавленной функцией настройки элементалей игроки могут дополнять и персонализировать свою армию элементалей шляпами, усами, ушами и бородами и видеть свои творения в действии во время битвы.

Riftbound: Summoner's Path доступна в Steam для ПК с Windows. Она поддерживает английский, французский, итальянский, немецкий, испанский (Европа), японский, русский и упрощенный китайский.