В новом DLC для RimWorld появятся хоррор-сценарии в духе "Нечто" и Лафкрафта

Новое расширение "Anomaly" для RimWorld от Ludeon Studios обещает внести в игру элементы ужаса, представляя игрокам новые угрозы в виде чудовищных существ, загадок и паразитов. Это четвертое платное расширение для игры, которое начинается с появления безумного сверхинтеллекта, порождающего ужасные угрозы, контролирующие разум и разрушающие окружающий мир.

Разработчики, вдохновляясь такими произведениями, как "Хижина в лесу", "Нечто" и творчеством Лафкрафта, стремятся предоставить игрокам инструменты для создания собственных историй ужасов. В расширении появятся новые враги, такие как чудовища из плоти, водяные твари, бродячая нежить и культисты, вооруженные психическими ритуалами.

Авторы поделились несколькими возможными сценариями, с которыми игрок может столкнуться во время прохождения игры:

Спойлер

Ночью вы услышите крики невидимого охотника, питающегося человеческими душами. Постройте сигнализацию, чтобы обнаружить его приближение, но сражаться с ним можно только тогда, когда он сам решит проявить себя. Уменьшайте его здоровье каждый раз, когда он возвращается, собирайте и изучайте куски его плоти. Станьте охотником и убейте его там, где он живет.

Массивное существо из плоти растет по всему ландшафту, поглощая и покрывая всю карту трепещущей массой мяса. Оно защищается с помощью зверей и кислоты. Сражайтесь с ним, чтобы получить образцы его нервной системы, а затем изучайте их, пока не сможете добраться до его сердца и убить его навсегда.

Паразит контролирует разум некоторых колонистов — но кого? Притворяясь людьми, они заражают других. Отслеживайте улики, сажайте в тюрьму, допрашивайте и подвергайте медицинскому обследованию людей, чтобы выяснить, кто из них заражен, пока не стало слишком поздно.

Пульсирующий обелиск упал рядом с вашей базой. Вы можете попытаться подавить его грязную энергию, но обелиск может вырваться и жестоко мутировать ваших людей, бесконечно копировать их или похитить их в бесконечный серый лабиринт.

Один за другим ваши колонисты становятся одержимы прекрасным золотым кубом. Они возводят статуи куба. Они поклоняются кубу. Они любят куб.

Появляется труп, очень похожий на одного из ваших колонистов, и кажется, что он следует за ними. Что бы вы ни делали, труп возвращается... И еще много странных и ужасающих событий!

Игрокам предстоит сражаться с этими угрозами с помощью нового оружия, такого как огнеметы, винтовки и пульсаторы, а также новых инструментов, включая изолятор для захвата и изучения монстров. Кроме того, игрокам предложат выбрать собственную судьбу в новой концовке, где бездонная пустота может поглотить мир.

Помимо платного расширения, Ludeon также представили бесплатное обновление 1.5, которое включает в себя новые предметы, мебель и улучшения интерфейса. Обновление также добавляет новые механики, такие как возможность ползти при падении и бионические челюсти для колонистов.

Ожидается, что обновление1.5 выйдет вместе с платным расширением "Anomaly" через месяц, и разработчики обещают представить дополнительные подробности в серии записей в блоге в ближайшие недели.