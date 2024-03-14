В новом DLC для RimWorld появятся хоррор-сценарии в духе "Нечто" и Лафкрафта

Новое расширение "Anomaly" для RimWorld от Ludeon Studios обещает внести в игру элементы ужаса, представляя игрокам новые угрозы в виде чудовищных существ, загадок и паразитов. Это четвертое платное расширение для игры, которое начинается с появления безумного сверхинтеллекта, порождающего ужасные угрозы, контролирующие разум и разрушающие окружающий мир.
Разработчики, вдохновляясь такими произведениями, как "Хижина в лесу", "Нечто" и творчеством Лафкрафта, стремятся предоставить игрокам инструменты для создания собственных историй ужасов. В расширении появятся новые враги, такие как чудовища из плоти, водяные твари, бродячая нежить и культисты, вооруженные психическими ритуалами.
Авторы поделились несколькими возможными сценариями, с которыми игрок может столкнуться во время прохождения игры:
- Ночью вы услышите крики невидимого охотника, питающегося человеческими душами. Постройте сигнализацию, чтобы обнаружить его приближение, но сражаться с ним можно только тогда, когда он сам решит проявить себя. Уменьшайте его здоровье каждый раз, когда он возвращается, собирайте и изучайте куски его плоти. Станьте охотником и убейте его там, где он живет.
- Массивное существо из плоти растет по всему ландшафту, поглощая и покрывая всю карту трепещущей массой мяса. Оно защищается с помощью зверей и кислоты. Сражайтесь с ним, чтобы получить образцы его нервной системы, а затем изучайте их, пока не сможете добраться до его сердца и убить его навсегда.
- Паразит контролирует разум некоторых колонистов — но кого? Притворяясь людьми, они заражают других. Отслеживайте улики, сажайте в тюрьму, допрашивайте и подвергайте медицинскому обследованию людей, чтобы выяснить, кто из них заражен, пока не стало слишком поздно.
- Пульсирующий обелиск упал рядом с вашей базой. Вы можете попытаться подавить его грязную энергию, но обелиск может вырваться и жестоко мутировать ваших людей, бесконечно копировать их или похитить их в бесконечный серый лабиринт.
- Один за другим ваши колонисты становятся одержимы прекрасным золотым кубом. Они возводят статуи куба. Они поклоняются кубу. Они любят куб.
- Появляется труп, очень похожий на одного из ваших колонистов, и кажется, что он следует за ними. Что бы вы ни делали, труп возвращается...
И еще много странных и ужасающих событий!
Игрокам предстоит сражаться с этими угрозами с помощью нового оружия, такого как огнеметы, винтовки и пульсаторы, а также новых инструментов, включая изолятор для захвата и изучения монстров. Кроме того, игрокам предложат выбрать собственную судьбу в новой концовке, где бездонная пустота может поглотить мир.
Помимо платного расширения, Ludeon также представили бесплатное обновление 1.5, которое включает в себя новые предметы, мебель и улучшения интерфейса. Обновление также добавляет новые механики, такие как возможность ползти при падении и бионические челюсти для колонистов.
Ожидается, что обновление1.5 выйдет вместе с платным расширением "Anomaly" через месяц, и разработчики обещают представить дополнительные подробности в серии записей в блоге в ближайшие недели.
Доо, это мы берем)_
Когда бы сюжетец небольшой подвезли бы. Затащил ОчковыйМир на все что можно, все варианты окончания скучны, особенно тот сценарий на Архонексус. Начальные истории прописаны, начинать за разных персонажей интересно. А вот сам путь до финала очень уж одинаков, как ни пытался (перебрал все биомы) - ну никак не отойти от единого пути развития.