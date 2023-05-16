12 минут нового геймплея хоррор-шутера Ripout ©

Ripout — это кооперативный шутер от первого лица, в котором вы прокладываете себе путь через заброшенные космические корабли, полные мутантов и инопланетян, собирая различную добычу и настраивая своего персонажа в поисках последнего бастиона человечества. Эта игра разрабатывается сербской студией Project Pet Games и должна быть выпущена где-то в этом году для платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В игре будет очень важно настраивать наше оружие и выбирать между несколькими специализациями персонажей, чтобы успешно пройти каждую миссию. Миссии длятся от 10 до 20 минут, и в каждой мы получаем что-то новое, что сможем использовать позже. Особенностью этой игры является то, что наше оружие живое и может также атаковать врагов, и во время исследования мы можем найти другое живое оружие, которое мы можем подобрать. Каждое оружие особенное и атакует по-разному.

Кроме того, уровни генерируются процедурно, что означает, что каждое последующее прохождение не будет одинаковым, и каждый космический корабль не будет одинаковым. В игре присутствует большое количество врагов, поэтому сами разработчики рекомендуют играть в мультиплеере для лучшего игрового опыта. Если вы хотите узнать больше о самой игре, обязательно посетите их официальный сайт, а ниже мы представляем вам трейлер.