Закулисная серия роликов Rise of the Ronin возвращается с четвертым эпизодом под названием Rise as One. Мы снова видим разработчиков, японскую студию Team Ninja, обсуждающих некоторые аспекты создания своего проекта и рассматривающих различные этапы игры.

До запуска Rise of the Ronin осталось совсем немного: Koei Tecmo опубликует свою самурайскую эпопею в эту пятницу, 22 марта, эксклюзивно на PlayStation 5.