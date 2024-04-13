Геймдиректор Rise of the Ronin признался, что команда была "немного одержима" анимацией разнообразных котеек

Вышедшая всего несколько недель назад игра Rise of the Ronin от Team Ninja получила в основном положительные оценки как критиков, так и игроков: на данный момент на Metacritic она находится на отметке 79. Некоторые хвалят игру за плавный и приятный геймплей, другие считают ее "непоследовательной и неполированной", но нельзя отрицать одного — команда разработчиков действительно любит котиков.

Геймдиретор Фумихико Ясуда, который уже превратил поиск кошек в коллекционные предметы, признается, что, возможно, переборщил с анимациями котеек в Rise of the Ronin, но разве можно их за это винить?

В интервью Game Informer продюсер игры Ёсуке Хаяси и геймдиректор Фумихико Ясуда рассказали о ее механике, истории Японии и, конечно же, о наших кошачьих друзьях. В Rise of the Ronin по карте Йокогамы разбросаны потерявшиеся кошки, и в качестве побочного задания игроки могут заняться поиском этих маленьких пушистых существ, чтобы пополнить свои карманы монетами. Но это еще не все, ведь их можно взять на руки и погладить. Чего еще желать?

Я тоже очень люблю кошек. У меня у самого есть кошка, и в нашей команде есть другие члены, у которых есть кошки, и мы разговаривали с другими журналистами, которым понравился этот аспект игры. И, конечно, мы очень внимательно следили за тем, чтобы в анимации были все движения, которые вы ждете от кошек. Я бы не сказал, что это было слишком сложно, но, возможно, мы были немного слишком одержимы этим.