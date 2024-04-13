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об игре
Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 118 оценок

Геймдиректор Rise of the Ronin признался, что команда была "немного одержима" анимацией разнообразных котеек

butcher69
Новости

Вышедшая всего несколько недель назад игра Rise of the Ronin от Team Ninja получила в основном положительные оценки как критиков, так и игроков: на данный момент на Metacritic она находится на отметке 79. Некоторые хвалят игру за плавный и приятный геймплей, другие считают ее "непоследовательной и неполированной", но нельзя отрицать одного — команда разработчиков действительно любит котиков.

Геймдиретор Фумихико Ясуда, который уже превратил поиск кошек в коллекционные предметы, признается, что, возможно, переборщил с анимациями котеек в Rise of the Ronin, но разве можно их за это винить?

В интервью Game Informer продюсер игры Ёсуке Хаяси и геймдиректор Фумихико Ясуда рассказали о ее механике, истории Японии и, конечно же, о наших кошачьих друзьях. В Rise of the Ronin по карте Йокогамы разбросаны потерявшиеся кошки, и в качестве побочного задания игроки могут заняться поиском этих маленьких пушистых существ, чтобы пополнить свои карманы монетами. Но это еще не все, ведь их можно взять на руки и погладить. Чего еще желать?

Я тоже очень люблю кошек. У меня у самого есть кошка, и в нашей команде есть другие члены, у которых есть кошки, и мы разговаривали с другими журналистами, которым понравился этот аспект игры. И, конечно, мы очень внимательно следили за тем, чтобы в анимации были все движения, которые вы ждете от кошек. Я бы не сказал, что это было слишком сложно, но, возможно, мы были немного слишком одержимы этим.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

А 16 мая 2024 года наконец то выходит Призрак Цусимы на ПК УРА УРА УРА. А ведь были те кто утверждал что это невозможно.

3
Pravdarub

Игра обычная дрочильня в стиле убейсоф. Чему тут радоваться?

-1
mambro Pravdarub

Японскому колориту если только . Либо люди не верят, что это копия игр юбисофт)

0
Talendor3

хороший байт)

0
Власов ОЛЕГ

Кошка в руках самурая должна использоваться только для запрыгивания на вражьи стены,хотя и к живой можно примастырить тросик и метать её на бордюры.В какой то игре их одевали на револьверы и палили по врагам-крайне полезное животное.

-3
MEGATAIMAN

чеЛ а змей ты будешь использовать вместо канатов ?

1