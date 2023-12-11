Графика стала лучше: сравнение Rise of the Ronin спустя год после анонса

Амбициозный ролевой экшен Rise of the Ronin, действие которого разворачивается во время тяжёлого для Японии периода конца XIX века, от Team Ninja выйдет уже в начале следующего года. Об этом стало известно после премьеры зрелищного трейлера в рамках церемонии The Game Awards 2023. Представленный ролик содержал в себе несколько кадров, показанных ещё во время анонса, что позволяет оценить прогресс разработки игры за это время.
С момента официального анонса самурайского экшена Rise of the Ronin прошёл более одного года. Энтузиаст под ником Cycu1 опубликовал видеосравнение дебютного трейлера проекта и ролика, который показали на The Game Awards, чтобы позволить оценить визуальный прогресс игры.
Судя по всему, все это время разработчики не бездействовали и работали над улучшением визуального аспекта. Как правило, для проектов студии Team Ninja графика является далеко не приоритетным элементом, однако в Rise of the Ronin они постарались создать приятную картинку. Из представленного сравнения отчётливо видно улучшение графической составляющей, особенно в области детализации объектов и общего освещения.
Выход Rise of the Ronin состоится 22 марта 2024 года эксклюзивно для консолей PS5.
Если на ПК не выйдет, то возможно будет смысл брать пс5
Да выйдет наверно. Ниохи же выходили позже. Но если не выйдет то в чем беда? Очередной соулслайк от них