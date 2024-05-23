Обновление Rise of the Ronin 1.05 добавило 5 новых миссий союзников, партнеров по тренировкам в Додзё и другое

Team Ninja сообщила о выходе нового обновления для Rise of the Ronin. Версия 1.05 содержит множество впечатляющих улучшений качества жизни и новый контент.

Например, новые миссии союзников включают в себя объединение усилий на сложности «Полночь» и уничтожение врагов в Хонмати, Хондзё и Хоннодзи. В «Пути хаоса» каждый раз встречаются разные враги, а «Вечная ночь» обещает стать «самой сложной миссией на данный момент». Что касается двух новых бонусных комптектов, то это «Драгоценный дракон» и «Свирепый тигр». Вы также можете тренироваться против противников в Додзё, таких как ваш Близнец Клинка и даже против некоторых боссов.

Чтобы получить более подробную информацию, включая настройки оружия и исправления ошибок, ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу. Rise of the Ronin доступна для PS5.