Разработчики Rise of the Ronin рассказали про открытый мир, сложность и влияние Ghost of Tsushima

До премьеры Rise of the Ronin — новой игры от разработчиков Team Ninja Studio, осталось всего пять дней. По этому случаю разработчики представили игрокам не только саму игру, но и происхождение ее создания.

В недавнем интервью редакционной команде Automaton разработчик игры Ёсуке Хаяси объяснил, что мотивацией разработки ролевой игры с открытым миром было желание решать новые задачи. Более того, при разработке Rise of the Ronin разработчики стремились создать игру, которая обеспечит «путешествие во времени».

Решая вопрос об открытом мире, разработчикам пришлось позаботиться о различных способах его прохождения. В Rise of the Ronin это включает в себя езда на лошадях и использованием крюка и планера в дополнение к стандартному пешему путешествию. На вопрос, почему команда использовала такие способы исследования, разработчик Team Ninja — Фумихико Ясуда — ответил:

Мы решили использовать верховую езду для передвижения по земле, поскольку Rise of the Ronin предполагает путешествие по трем городам, а также реалистично для того временного периода. Что касается планера, вам, вероятно, покажется, что это звучит как фантастика. Но на самом деле изобретатель эпохи Бакумацу оставил чертежи такого устройства, что вдохновило нас добавить его в игру.

Уровень сложности также обсуждался в интервью. Ясуда объяснил, что в отличие от предыдущих проектов студии, которые были ориентированы на очень сложные бои, при разработке Rise of the Ronin были приложены усилия для того, чтобы игровой процесс был таким же приятным как для любителей хардкорных боев, так и для тех, кто предпочитает сосредотачиваться на сюжете и исследование.

Самый высокий уровень сложности предназначен для тех, кто любит типичный динамичный опыт в стиле Team Ninja. Так называемый нормальный сеттинг предназначен для игроков, которые хотят получать удовольствие от таких аспектов, как развитие своего персонажа, исследуя открытый мир. Самый простой вариант — для тех, кто хочет сосредоточиться на получении удовольствия от истории. Мы с самого начала решили, что для того, чтобы игроки могли ощутить себя ронином в период Бакумацу, нет необходимости делать так, чтобы игроки не могли пройти игру, пока не поймут полностью игровую систему.

Из-за сходства Rise of the Ronin с Ghost of Tsushima неизбежно возникали вопросы относительно вдохновения от популярного производства Sony. Ясуда объяснил, что игра Sucker Punch не только послужила ориентиром для Team Ninja, но и дала сильную мотивацию для создания игры на аналогичную тему.

Ёсуке Хаяси, упомянутый в начале, даже заявил, что бой, визуальный опыт и другие аспекты японской сущности в Rise of the Ronin будут восприниматься игроками как превосходящие другие игры.

Так что нам ничего не остается, как проверить на себе, не окажутся ли смелые заверения разработчика пустыми разговорами. Об этом мы узнаем 22 марта. Rise of the Ronin выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.