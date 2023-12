Rise of the Ronin, первая игра с открытым миром от Team Ninja, показана на новых скриншотах

Недавно Game Informer удалось взять интервью у разработчиков из Team Ninja, которые раскрыли новую информацию о Rise of the Ronin, ставшей первой игрой студии с открытым миром. Rise of the Ronin описывается как приключенческий экшен, действие которого разворачивается в Японии 1863 года, а игроки окажутся на месте безымянного ронина, выступающего в роли своеобразного наемника.

Возможно, те, кто играл в Nioh и Wo Long, знают, что в этих играх есть немало сверхъестественных элементов, но в Rise of the Ronin от них отказались, так как цель студии - создать историческую драму с полным погружением. Новым в Rise of the Ronin, то чего не было в других играх Team Ninja, стала опция принятия решений по сюжету. С вашим выбором будут происходить изменения, особенно в побочных миссиях, тогда как основные миссии будут более простыми.

Схватки в игре будут похожи на те, что были в Nioh, но при этом будут отличаться собственным стилем, а также обширным арсеналом оружия ближнего боя и даже огнестрельным оружием. Важную роль в игровом процессе сыграет механика "парирования".

Rise of the Ronin выйдет 22 марта 2024 года для PS5.