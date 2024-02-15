Sony официально подтвердила, что Rise of the Ronin не будет выпущена в Южной Корее

В последние дни появились слухи о том, что Rise of the Ronin не будет выпущена в Южной Корее, и Sony официально подтвердила это, хотя и не дала подробного объяснения.
Изначально новость появилась на корейском портале Daum, но все ждали официального сообщения от Sony.
Официального сообщения не последовало, но портал GamesIndustry.biz получил подтверждение от Sony PlayStation:
Rise of the Ronin для PS5 никогда не была анонсирована для выпуска в Корее. Мы можем подтвердить, что игра не будет продаваться и выпускаться в Южной Корее ни в каком виде, ни в физическом, ни в цифровом.
Таким образом, есть четкое подтверждение нежелания распространять Rise of the Ronin в Корее, но остается вопрос, что побудило местное отделение Sony PlayStation принять столь радикальное решение.
Как мы уже сообщали, это может быть связано с высказываниями геймдиректора Фумухико Ясуды о японском философе и мыслителе XIX века Сёине Ёсиде. Последний считается своего рода проводником различных лидеров Реставрации Мэйдзи, которая вернула императора на пост главы Японии.
На самом деле он является ключевой фигурой в формировании менталитета, философии и политики императорской Японии, включая стремление к экспансии в Тихом океане. Ёсида считал, что могущество Японии должно основываться на агрессивной экспансии по отношению к соседям, включая вторжение в Корею.
Хотя на самом деле это произошло лишь десятилетия спустя, в начале 1900-х годов, тем не менее, это рассматривалось как следствие теорий Ёсиды - деятеля, которого в Корее воспринимают в крайне негативном свете.
В закулисном видеоролике, посвященном продвижению Rise of the Ronin, режиссер Ясуда сказал несколько положительных слов в адрес мыслителя, который рассматривается как ключевая фигура в игре: сравнив его с Сократом, Ясуда сообщил: "Я хотел вернуть его учение и его жизнь с тех пор, как мы начали разрабатывать Rise of the Ronin. Он был не просто философом, он был тем, кто настаивал на важности действий".
Поедатели собак всё не угомонятся, всё страдают фантомными болями. Снимают нелепые фильмы, где показывают повстанцев крутыми, а японскую армию ничтожной и трусливой. По экономике Корея лишь на 14 месте, что на 10 позиций ниже Японии. В игровой индустрии пытаются подражать стране восходящего солнца, то Миядзаки копируют, то Таро.
Две амерские шестёрки не могут поделить добычу...
Потому историю и надо знать.
Прям глаза раскрыли узкоглазые!!!!!!!!!!!!