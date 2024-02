Sony официально подтвердила, что Rise of the Ronin не будет выпущена в Южной Корее

В последние дни появились слухи о том, что Rise of the Ronin не будет выпущена в Южной Корее, и Sony официально подтвердила это, хотя и не дала подробного объяснения.

Изначально новость появилась на корейском портале Daum, но все ждали официального сообщения от Sony.

Официального сообщения не последовало, но портал GamesIndustry.biz получил подтверждение от Sony PlayStation:

Rise of the Ronin для PS5 никогда не была анонсирована для выпуска в Корее. Мы можем подтвердить, что игра не будет продаваться и выпускаться в Южной Корее ни в каком виде, ни в физическом, ни в цифровом.

Таким образом, есть четкое подтверждение нежелания распространять Rise of the Ronin в Корее, но остается вопрос, что побудило местное отделение Sony PlayStation принять столь радикальное решение.

Как мы уже сообщали, это может быть связано с высказываниями геймдиректора Фумухико Ясуды о японском философе и мыслителе XIX века Сёине Ёсиде. Последний считается своего рода проводником различных лидеров Реставрации Мэйдзи, которая вернула императора на пост главы Японии.

На самом деле он является ключевой фигурой в формировании менталитета, философии и политики императорской Японии, включая стремление к экспансии в Тихом океане. Ёсида считал, что могущество Японии должно основываться на агрессивной экспансии по отношению к соседям, включая вторжение в Корею.

Хотя на самом деле это произошло лишь десятилетия спустя, в начале 1900-х годов, тем не менее, это рассматривалось как следствие теорий Ёсиды - деятеля, которого в Корее воспринимают в крайне негативном свете.

В закулисном видеоролике, посвященном продвижению Rise of the Ronin, режиссер Ясуда сказал несколько положительных слов в адрес мыслителя, который рассматривается как ключевая фигура в игре: сравнив его с Сократом, Ясуда сообщил: "Я хотел вернуть его учение и его жизнь с тех пор, как мы начали разрабатывать Rise of the Ronin. Он был не просто философом, он был тем, кто настаивал на важности действий".