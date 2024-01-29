Sony покажет более 15 игр на State of Play в ночь на 1 февраля

Sony официально пригласила игроков на первое мероприятие State of Play в 2024 году. Ожидается увлекательное событие, на котором будут представлены несколько значительных проектов от японской корпорации. Презентация запланирована на 1 февраля в 01:00 по МСК.

В 40-минутной трансляции будет представлено более 15 игр, включая расширенный взгляд на Stellar Blade и Rise of the Ronin, а также новые демонстрации других игры, выходящие на PlayStation 5 и PlayStation VR2 в 2024 году и позднее.

Ранее мы сообщали о слухах, связанных с первой конференцией PlayStation в текущем году.