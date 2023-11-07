Свежее обновление для Risk of Rain 2 намекает на масштабное дополнение

Разработчики из студии Hopoo Games выпустили свежее обновление для популярного рогалика Risk of Rain 2. Патч был выпущен без предупреждения и мог пройти незамеченным мимо фанатов, если бы не загадочное сообщение от студии. В примечаниях к патчу разработчики не стали указывать изменения, вместо этого они насыпали смайликами падающей кометы.

Сперва игроки посчитали это забавной шуткой от команды разработчиков, но, похоже, таким образом они тизерят скорый анонс масштабного дополнения для Risk of Rain 2. Смайлик с падающей кометой ничего не говорит даже фанатам игры, однако, как им удалось выяснить, свежее обновление действительно принесло в игру одно очень заметное изменение. Теперь в игре появляются загадочные сферы света, которые, кажется, приближаются по мере прохождения каждого этапа.

Кроме того, в сети обратили внимание на новую страничку дополнения в цифровом магазине Steam под названием "Risk of Rain 2 - EXXXXXXX-X". Ее описание мало что дает, хотя в ней можно найти код, который декодируется как "ASIGNALFROMDEEPWITHIN".

На странице DLC в описании указано 8 ноября 2057 года. Возможно, с годом вышла промашка, и официальный анонс или даже выход дополнения состоится уже в эту среду — 8 ноября 2023 года.