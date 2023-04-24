В сети заметили упоминание версии Risk of Rain 2 для консолей нового поколения ©

Амбициозный экшен-рогалик Risk of Rain 2 с огромным открытым миром вышел в релиз на ПК, Xbox One, PS4 и Switch еще в 2020 году. Проект стал настоящим инди-хитом получив восторженные отзывы и многомиллионные продажи. Несмотря на уже внушительные возраст игры авторы продолжают выпускать контентные обновления и, судя по всему, готовят версию для консолей нового поколения.

В сети обнаружили упоминание версии Risk of Rain 2 для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. На это намекает обновленная страница европейской рейтинговой системы PEGI. Буквально сегодня в этот реестр было добавлено упоминание нативной версии Risk of Rain 2 для консолей нового поколения.

Подробности обновления Risk of Rain 2 для PlayStation 5 и Xbox Series S|X пока неизвестно, однако ждать его не придется. Если новой версии игры был присвоен рейтинг, проект уже готов к скорому релизу. Вероятно, игра посетит консоли уже летом этого года, а официально об этом станет известно в ближайшее время.