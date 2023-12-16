Сиквел Rivals 2 собрал больше 1 миллиона долларов на Kickstarter

Краудфандинговая кампания на Kickstarter Rivals 2, сиквела популярного файтинга Rivals of Aether, завершилась успехом для студии Aether. Целью разработчиков было собрать 200 тысяч долларов на продолжение игры, но кампания превзошла все ожидания, собрав более миллиона долларов.

Rivals 2 обещает стать платформенным боевиком нового поколения, который заинтересует как новичков, так и опытных игроков. Разработчики планируют расширить формулу Rivals of Aether с добавлением новых режимов, механик и улучшенной поддержки онлайн-функций.

Выход нового онлайнового файтинга запланирован на 2024 год, пока что анонсирована только версия для ПК. Благодаря поддержке вкладчиков, игроки смогут выбрать одного из десяти играбельных персонажей и получить бесплатный скин при запуске игры.

Более подробная информация о Rivals 2 будет представлена в январе 2024 года, после возвращения разработчиков с зимних каникул. В ходе специальной трансляции они ответят на все вопросы игроков.